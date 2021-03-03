Появилось видео, как неизвестный грабит магазин в Кирове прямо при спящей продавщице

Продавщица не проснулась ни во время, ни после ограбления. Фото: скрин с видео 43.мвд.рф

В Кирове молодой человек решил зайти в круглосуточный магазин за продуктами, а ушел с деньгами. Естественно, полученными не совсем легальным путем, однако чисто и без лишнего шума. Все дело оказалось в том, что продавщица «круглосутки» попросту уснула на своем рабочем месте, чем и воспользовался предприимчивый кировчанин.

По данным областного УМВД, ограбление произошло в одном из магазинчиков на улице Ленина около четырех часов утра. Молодой человек, судя по всему, зашел в точку за какими-то продуктами, однако картина, открывшаяся ему, была слишком завлекательная. Кассирша, отгородившись решеткой от мира, спокойно спала в своем кресле, оставив магазинчик на произвол судьбы. Касса, естественно, также находилась за железными вратами, однако ключи от двери лежали в прямой досягаемости - нужно было лишь дотянуться. План у кировчанина созрел моментально.

Молодой человек сумел вытащить ключи от решетки. Фото: скрин с видео 43.мвд.рф

Достать ключи получилось, вооружившись чем-то вроде сложенного буклета и, подцепив связку, подтянуть их к себе. Действуя очень тихо, молодой человек смог открыть дверь и проникнуть в «царство Морфея». Не разбудив его пленницу, он так же бесшумно открыл кассу, ключ от которой тоже был на связке, вытащил всю крупную наличность, побрезговав лишь мелочью... а дальше нервы ему изменили. Парень резким движением захлопнул кассу, рывком закрыл за собой железную дверь (спасибо, что не на ключ) и рванул из магазинчика куда подальше. Эффектной погони за грабителем не вышло по той причине, что продавщица (умаялась, бедолага!) очнулась из-за резких звуков, подняла голову, посмотрела вслед убегавшему вору... и тут же уснула снова, даже не поняв, что произошло.

Продавщица проснулась от громких звуков, созданных грабителем при побеге, и тут же уснула вновь. Фото: скрин с видео 43.мвд.рф

Вполне возможно, что парня искали бы долго, однако он, конечно, попал на камеры видеонаблюдения, установленные в магазине. Задержали смекалистого вора довольно быстро. Им оказался 32-летний кировчанин, ранее уже попадавший в поле зрения полиции. В хищении 12 тысяч рублей он сознался. На мужчину завели уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в помещение. Грозит грабителю до пяти лет тюрьмы.