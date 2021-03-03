Губернатор Игорь Васильев отметил значимость «Союза женщин России»

Игорь Васильев поздравил участниц встречи с наступающим праздником. Фото: kirovreg.ru

В среду, 3 марта, губернатор Кировской области Игорь Васильев в преддверии Международного женского дня встретился с представителями регионального отделения «Союза женщин».

Игорь Владимирович отметил большой вклад организации в общественную деятельность. Сейчас в «Союзе женщин» состоят более 1500 человек из всех районов области. Кроме того, члены организации представлены в Общественной палате комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве, совете по делам инвалидов, а также в общественном совете по культуре при губернаторе и наблюдательной комиссии Кировской области.

- Именно по вашей инициативе в области создаются ассоциации многодетных матерей, родителей детей-инвалидов, советы солдатских матерей, различные женские клубы, - подчеркнул губернатор. - Ваше активное сотрудничество с другими общественными организациями, партиями, движениями, а также с законодательными и исполнительными органами власти вовлекает женщин в управление делами общества, продвигает их на уровень принятия решений, защищает их права, помогает в приобретении дополнительных профессий, оказывает поддержку в предпринимательской деятельности.

Председатель «Союза женщин» Ирина Морозова рассказала, что женсоветы во всех районах Кировской области оказывают консультативную помощь по вопросам трудового и семейного законодательства, социальным льготам, а также психологическую поддержку женщинам, попавшим в кризисную ситуацию.

Ветеран женского движения Галина Дмитриева выступила с инициативой по заключению нового соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между правительством и региональным «Союзом женщин России», которое позволит отразить участие организации в реализации социально значимых государственных программ.

Кроме того, в мае Ассоциация территориальных общественных самоуправлений презентует стратегию развития ТОС до 2030 года

- Опыт Кировской области и, в частности, женского движения, будет распространяться на общероссийском уровне, - сообщила член правления Кировского регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Катаева.