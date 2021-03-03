В Кирове пройдет благотворительная интеллектуальная игра

Благотворительное мероприятие пройдет 23 марта. Фото: vk.com/azbuki43

Во вторник, 23 марта, кировчане смогут стать участниками благотворительной игры «АзБУКи». По словам организаторов события, вырученные средства направят в фонд Кировской региональной общественной организации защиты животных «Дари Добро».

- Как здорово встретиться с друзьями, встряхнуть мозги, да еще и помочь при этом бездомным животным! - рассказала волонтер «Дари Добро» Екатерина Глубоковских. - Все просто - вы платите за игру любую сумму, а собранные деньги идут на вакцинацию бездомных кошек, которые непрерывным потоком поступают к нам с улиц нашего города.

Куратор трех крупнейших кировских передержек Елена Волкомурова также добавила, что вакцинация - очень важная статья расходов. Однако деньги на эти цели всегда собираются тяжело.

Отметим, что в игре могут принять участие команды от трех до пяти человек. Для регистрации нужно перейти по ссылке.

Место проведения: г. Киров, ул. Горького 56, пиццерия «Додо Пицца».

Старт события: в 19.00.