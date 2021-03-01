Эксперт-криминалист: «Важно обладать аналитическими способностями и быть внимательным к мелочам»

Начальник отделения лаборатории исследования ДНК Алексей Лубнин работает в медицинской криминалистике с 2003 года. Фото: Алексей Романов

Работу экспертов-криминалистов МВД, которые первыми выезжают на место преступления, собирают и исследуют улики, трудно переоценить. Именно от их профессионализма зависит то, как скоро преступление будет раскрыто и виновный получит свое заслуженное наказание.

Экспертно-криминалистическая служба в России появилась еще до революции. В тот период были созданы судебно-фотографические лаборатории и кабинеты научно-технической экспертизы. К сожалению, они прекратили свою работу во время Гражданской войны.

В 1928-1930 годах проходило формирование научно-технических подразделений в губернских и краевых отделах внутренних дел.

В Кировской области в апреле 1929 года впервые организовали научно-технический кабинет при подотделе уголовного розыска Вятского управления рабоче-крестьянской милиции. На тот момент в нем работали всего 2 эксперта.

Сейчас же в Экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Кировской области проводится 41 вид различных экспертиз. Значимым событием для нашего региона стало открытие в Кирове 11 марта 2020 года лаборатории по исследованию ДНК. Она оснащена всем необходимым оборудованием, специальную подготовку прошли и работающие там сотрудник. В преддверии дня эксперта-криминалиста МВД России, который отмечается 1 марта, «Комсомолке» удалось пообщаться с начальником отделения по исследованию ДНК майором полиции Алексеем Лубниным.