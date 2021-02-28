«Биржевые» мошенники и фишинг: как обманывают кировчан в интернете

Телефонные звонки остаются наиболее популярным способом у мошенников. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Заместитель начальника Управления уголовного розыска УМВД полковник полиции Евгений Денисов и ведущий инженер отдела безопасности отделения по Кировской области Центрального банка РФ Андрей Зембеков 25 февраля на совместной пресс-конференции рассказали журналистам о том, какие способы чаще всего используют дистанционные мошенники и как не попасть на их удочку.

Спикерами мероприятия выступили заместитель начальника Управления уголовного розыска УМВД полковник полиции Евгений Денисов и ведущий инженер отдела безопасности отделения по Кировской области ЦБ РФ Андрей Зембеков. Фото: 43.мвд.рф

- За последние шесть лет жертвами дистанционных мошенников стали 13,9 тысячи жителей Кировской области, - поделился Евгений Денисов. - Это свидетельствуют о том, что принимаемых нами мер недостаточно и нужны дополнительные мероприятия как со стороны правоохранительных органов, так и регуляторов ЦБ РФ.По словам полковника полиции, в регионе наблюдается рост таких преступлений. А способы и технологии совершения преступлений постоянно совершенствуются и поддаться на уловки злоумышленников может каждый из нас.

Евгений Владимирович также сообщил, что сейчас при областном управлении МВД сформирован Консультативный совет с представителями служб безопасности кредитных организаций Кировской области. Его главная задача - скоординировать взаимодействие полиции, Банка России и кредитных организаций для проведения согласованной политики по противодействию кибермошенничеству и повышению финансовой грамотности населения.

Ведущий инженер отдела безопасности отделения по Кировской области ЦБ РФ Андрей Зембеков рассказал о новых и самых популярных схемах дистанционного мошенничества:

• Телефонные звонки остаются наиболее популярным способом у мошенников. При такой схеме злоумышленники, используя технику социальной инженерии, убеждают клиента прийти в банковское учреждение, снять средства и перевести их через платежный терминал. Зв