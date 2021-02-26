Губернатор обсудил кандидатуру на пост председателя Заксобрания Кировской области с представителями «Союза машиностроителей»

Глава региона Игорь Васильев встретился с руководством и членами Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Фото: kirovreg.ru

Губернатор Игорь Васильев провел рабочую встречу с членами отделения регионального «Союз машиностроителей России» на площадке завода «Лепсе». Спикеры обсудили развитие машиностроительного комплекса и поддержку промышленных предприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции, а также предстоящие выборы спикера областного Законодательного собрания.

Председатель Кировского регионального отделения «Союз машиностроителей России» и генеральный директор завода «Лепсе» Геннадий Мамаев рассказал, что во время пандемии коронавируса предприятию удалось удержать темпы производства и выполнить все работы по ранее заключенным контрактам. В свою очередь, глава региона обозначил основные задачи, стоящие перед промышленниками: создание и сохранение рабочих мест, привлечение и обучение молодых кадров, увеличение заработной платы работников промышленных предприятий.

- От развития промышленных предприятий зависит не только социально-экономическое развитие региона, но и общественно-политическая стабильность, - подчеркнул глава региона. - Очень важен вклад промышленных предприятий в создание комфортной городской среды и сохранение благополучной экологической обстановки. Мы все с вами оказались в непростой ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией. Но вы сумели в это сложное время сохранить темпы роста промышленного производства и выполнить план по гособорнзаказу.

Челны «Союза машиностроителей» и губернатор также обсудили кандидатуру на пост председателя Заксобрания Кировской области. На должность спикера Игорь Владимирович предложил депутата ОЗС Геннадия Коновалова. Кандидатура, предложенная губернатором, нашла поддержку у промышленников.

- Это очень ответственный пост, который может занять человек опытный, ответственный, обладающий авторитетом, эффективный управленец, – отметил Игорь Васильев.

Напомним, что все кандидатуры на пост председателя ОЗС будут рассмотрены на предстоящем пленарном заседании Законодательного собрания Кировской области 4 марта.