Слышали мем «учился ездить в ГТА»? Эту фразу обычно используют, когда человек за рулем явно водить свое транспортное средство не умеет. Однако 16-летний подросток из Кирова претворил этот мем в жизнь. Наигравшись в гонки в компьютерных играх, он решил проверить свое мастерство в реальности. И слава богу, что никто не пострадал.По информации кировского паблика «Место происшествия», парень полжизни мечтал «подрифтить» на городских дорогах. Кто не знает - это когда машину отправляют в занос, так, чтобы она ехала по проезжей части боком. Наш «герой» увидел ВКонтакте видео, где его друг лихо исполняет именно такие кульбиты на потрепанных жизнью «Жигулях». И немедленно пошел к своей мечте. Денег у него не было, зато был одиннадцатый Айфон, который тот немедленно отдал своему другу в обмен на «семерку». И дорвался до вожделенной ласточки.В путешествие подросток отправился не один - прихватил с собой троих друзей, среди которых, кстати, был и бывший хозяин «семерки». Выезжать решили ночью - бог весть, пеклись о собственной безопасности или о прохожих. И парнишка-таки сумел насладиться от души, «дрифтанув» как следует. Ребята развлекались сперва у Биохимзавода, а потом отправились на развязку у Большой горы. Там их кульбиты и заметили активисты «Ночного патруля».Вскоре на месте появился наряд сотрудников ДПС. У стражей порядка возникло несколько не совсем приятных вопросов к катающимся: а почему за рулем находится юноша бледный со взором горящим, явно не достигший совершеннолетия, а машина настолько потрепана? Надо заметить, что ее и впрямь изрядно побило. В своих пируэтах «семерка» лишилась фары. Бампер почти повторил ее судьбу, практически оторвавшись.Выяснилось, что парнишка ездить учился, буквально, в компьютерных играх. И захотел применить свои навыки на практике.- Кататься сам научился, - гордо заявил подросток. И, уже не так гордо, добавил: - В виртуальной жизни.Тут следует сказать «спасибо», что ребятам на ночных улицах не встретились пешеходы или другие машины. В заезде никто не пострадал - даже пассажиры несчастных «Жигулей». Разве что сама машина после таких гонок пребывает в абсолютно непотребном виде. Впрочем, по пояснению бывшего хозяина, уютно гревшегося в «семерке», она ему самому уже досталась изрядно побитой. Приводить ее в божеский вид никто не стал. Ну, как говорится, шрамы украшают мужчину, а разбитые фары - отечественный автопром.В итоге юному «дрифтеру» грозит штраф за езду без прав - от пяти до пятнадцати тысяч рублей. «Герой» смущенно заявил, что сумму, которую ему выпишут, он планирует спихнуть на родителей. Правда, один из приятелей тут же наябедничал, что «семерку» он уже умудрился (!!!) кому-то перепродать за восемь тысяч рублей. Так что хотя бы штраф за свои художества он, скорее всего, сможет оплатить сам.