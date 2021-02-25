Коронавирус в Кировской области, последние новости на 25 февраля 2021 года: в регион уже поступило более 40 тысяч доз вакцины от COVID-19

В среду, 24 февраля, в регион поступило еще 7950 доз препарата. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 25 февраля:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 124 новых случая заражения коронавирусом;

- 204 жителя области выздоровели;

- амбулаторно лечатся 3139 человек.

В инфекционные стационары госпитализировано 2427 пациентов. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 2064 человек. У 1862 жителей региона болезнь протекает с пневмонией. Еще 363 пациента - с диагностическими пневмониями, результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 105 человек, 19 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 289. Так, за неделю - с 15 по 21 февраля - в Кировской области скончались семь пациентов. Коэффициент смертности от коронавируса - 0,81% (средний по России - 1.97%). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Отметим, что областной Минздрав не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в области.

В Кировской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. В среду, 24 февраля, в регион поступила новая партия препарата. Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов сообщил, что в ближайшее время 7950 доз распределят по прививочным пунктам области.

Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев отметил, что за все время в регион доставили порядка 40500 доз препарата.

Записаться на прививку можно по единому номеру 122, а также через единые порталы «Госуслуги» и «Электронная регистратура». В первую очередь на вакцинацию будут приглашать кировчан из «листа ожидания».

Тем временем, 20 февраля 2021 года официальное разрешение на использование своего препарата «КовиВак» получил институт имени Чумакова. На сегодняшний день зарегистрированы уже три отечественные вакцины от коронавируса.

Все необходимые для регистрации исследования прошли в штатном режиме. Ни у одного из добровольцев не выявили серьезных побочных реакции.

Стоит отметить, что клинические испытания вакцины прошли и в нашем регионе, так как на территории Кировской области находится филиал института Чумакова - научно-образовательный центр «Биополис».