23 февраля - это праздник мужественных и сильных людей, тех, кто гордится своей Родиной и готов защищать её интересы, преданно служит Отечеству! В этот день мы чтим подвиг русского солдата, отдаем дань глубокого уважения нашим дорогим ветеранам, участникам боевых действий, труженикам тыла и тем, кто погиб, защищая свою Отчизну.Жители Кировской области с глубоким уважением относятся к подвигам своих земляков, отстоявших свободу и независимость Родины, к тем, кто сегодня защищает границы нашей страны. Мы возлагаем большие надежды на наше подрастающее поколение — будущих защитников Отечества, которые продолжат славные традиции русского воинства.Защита Родины всегда была почетной обязанностью и священным долгом, делом чести каждого патриота. Каждый из нас своим трудом вносит вклад в преумножение славы нашей страны и любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, – прежде всего защитник своего Отечества.От всей души желаю жителям Кировской области благополучия и мира, здоровья и успехов во всех начинаниях. С праздником! С Днём защитника Отечества!