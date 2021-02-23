Профессия полицейского не только важная, ответственная и востребованная во всем мире, но и одна из самых опасных. Ежедневно сотрудники правоохранительных органов рискуя жизнью, выполняют свою первостепенную задачу - охраняют общественный порядок. Корреспондент «Комсомолки» в преддверии Дня защитника Отечества пообщался с инспектором патрульно-постовой службы, лейтенантом полиции Виталием Торкуновым.В детстве, как и многие мальчишки, Виталий увлекался чтением детективов. И даже примерял на себя роль сыщика, который ловит преступника по «горячим следам». Ему нравились головокружительные погони, сложные загадки, переживания героев и остросюжетный финал, в котором силы добра всегда одолевают зло. Именно в школьные годы к Виталию пришло осознание, что он хочет связать свою жизнь со службой в правоохранительных органах.- После окончания школы я отслужил в армии и устроился в милицию, понимая, что помогать людям мне нравится, - поделился Виталий Владимирович. - Мои родные выбор одобрили, хотя немного были удивлены, говорили, что работа нелегкая, но нужная.Чтобы стать сотрудником патрульно-постовой службы, после полугодовой стажировки необходимо пройти первоначальную подготовку, которая длится шесть месяцев. Из Кирова на обучение отправляют в город Казань, где на базе института МВД будущие стражи правопорядка изучают законодательство, а также проходят физическую и огневую подготовку.Лейтенант полиции Виталий Торкунов признается, что служба в рядах ППС нелегкая и опасная, но крайне важная и необходимая. Ведь если в дежурную часть вдруг поступило сообщение, что где-то произошла беда, первым к месту происшествия направляется ближайший экипаж ППС. Его задача - оценить ситуацию, принять необходимые меры к спасению людей, пресечению преступления и задержанию подозреваемых.- Службу в патрульно-постовой службе я выбрал, потому что мы первыми прибываем на место происшествия, - поделился инспектор. - Именно сотрудники ППС лицом к лицу сталкиваются с правонарушителями и преступниками. Мне нравится быть на передовой.Сотрудники патрульно-постовой службы также занимаются охраной общественного порядка и обеспечивают безопасность во время проведения массовых мероприятий, раскрывают преступления по «горячим следам», проводят профилактическую работу по предотвращению административных правонарушений. Полицейским приходится работать и в выходные, и в праздники. А иногда - и в других регионах России, куда они выезжают в служебные командировки. Чаще всего - на территории Северо-Кавказского округа. Виталий Владимирович семь раз побывал в Чеченской Республике и Ингушетии.- Мой рабочий день начинается одинаково: получили оружие, спецсредства, записали ориентировки и инструктаж от руководства - и выезжаем на маршрут патрулирования, - рассказал о службе в ППС лейтенант полиции. - А далее все зависит от оперативной обстановки: задачи могут меняться в зависимости от поступающей из Дежурной части информации. Кроме того, нам приходится нести службу по охране общественного порядка на массовых мероприятиях.Еще одна из задач сотрудников полиции - это задержание правонарушителей и преступников.- Задерживать стараемся без шума, лучше в безлюдном месте, чтобы не пострадали другие граждане, - поделился лейтенант полиции. - К счастью, применять оружие мне пока не приходилось.На наш вопрос, какой случай в его службе был наиболее запоминающимся, Виталий Владимирович рассказал о том, как ему пришлось преследовать преступников в свой выходной день.- Как то прогуливаясь по одной из улиц с женой и дочерью, я увидел двух молодых людей которые очень походили внешне на преступников, разыскиваемых за серию краж велосипедов и другого имущества. Позвонив своим коллегам, которые находились на службе, я объяснил ситуацию, а сам в это время проследовал по улице за этими парнями незаметно для них. И одновременно передавал информацию коллегам о том, где мы находимся, через десять минут прибыл наряд ППС и задержал их.В конце беседы корреспондент «Комсомолки» поинтересовался у Виталия Торкунова: какие основные качества необходимы сотрудникам патрульно-постовой службы?- Беспристрастность, честность, выдержка и самообладание, - не задумываясь ответил лейтенант полиции.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте