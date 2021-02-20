Кировчанка Алсу Хисамутдинова, окончив школу, уехала учиться в Казань. Учебу девушка успешно совмещала с работой: она проводила экскурсии в музее-заповеднике «Казанский Кремль». В преддверии Всемирного дня экскурсовода, который отмечается 21 февраля, Алсу рассказала «Комсомолке» о своей работе.Девушка отметила, что любая экскурсия, конечно, идет по определенному составленному маршруту и тексту. Но все же без импровизаций не обойтись: в каких-то местах приходится немного сокращать свой рассказ или, наоборот, давать о некоторых достопримечательностях или исторических фактах более подробную информацию.- Зависит от понимания того, что более интересно данной туристической группе, - поясняет Алсу. - В моем случае, немаловажны были и погодные условия, так как по большей части экскурсии проводились на свежем воздухе.Алсу считает, что каждая экскурсия была по-своему уникальной: к каждой группе нужно было найти свой подход.- Экскурсоводу приходится одновременно общаться с людьми различного возраста и с разными характерами, - говорит Алсу, - но настоящий профессионал может найти подход к любому. Мои экскурсии различались лишь тем, в какой момент туристы начинали «проникаться» моим рассказом. Здесь, правда, возраст играет роль. Практически во всех подростковых группах нужно сначала завоевать доверие и авторитет. После определенной стадии недоверия и скептицизма в итоге они становились самыми преданными и отзывчивыми слушателями. А более взрослые туристы, видя во мне специалиста, практически сразу открывались и проявляли интерес к моему рассказу.- Алсу, приходится ли экскурсоводам отвечать на каверзные вопросы? Как экскурсоводы выкручиваются в таких ситуациях?- Вопросы, конечно, бывают разные, - улыбнулась девушка, - и каверзные в том числе. Но опытный экскурсовод всегда сможет найти правильный ответ и удовлетворит пытливый ум своего слушателя.- Какие темы экскурсий были более интересны для Вас? Почему?- Выделить определенную тему очень сложно, - размышляет экскурсовод. - Пожалуй, интереснее всего изучать и раскрывать свой город в разрезе всей истории России в целом. Историю нашего государства каждый из нас проходил в школе несколько лет, но то, что происходило в каждом ее уголке в определенный промежуток времени, дополняет и обогащает картину происходившего и заставляет глубже задуматься о настоящем.- Что Вам нравится в этой профессии?- Возможность познакомиться с людьми, которые занимаются абсолютно разными видами деятельности и имеют различные увлечения, - не раздумывая отвечает Алсу. - Эта профессия дает возможность впечатлить и заставить задуматься людей, которые пришли на экскурсию, а важным и приятным бонусом является искренняя благодарность твоих слушателей.- А что Вам дала работа экскурсоводом? Пригодились ли полученные знания и опыт в дальнейшей работе?- Экскурсоводческая деятельность была для меня определенной школой жизни, в которой я училась быть не только специалистом в своей области, но и хорошим психологом и оратором, - признается Алсу. - С уверенностью могу сказать, что благодаря этой работе становишься более открытым и харизматичным человеком, всегда стремящимся к новым знаниям.