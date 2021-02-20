Коронавирус в Кировской области, последние новости на 20 февраля 2021 года: амбулаторно лечатся почти 4000 пациентов

В инфекционные стационары госпитализированы более двух тысяч пациентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 20 февраля:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 139 новых случаев заражения коронавирусом;

- 1263 жителя области выздоровели;

- амбулаторно лечатся 3996 человек.

В инфекционные стационары госпитализирован 2451 пациент. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 2092 человек. У 1870 жителей региона болезнь протекает с пневмонией. Еще 359 пациентов - с диагностическими пневмониями, результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 117 человек, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 284. Так, за неделю - с 8 по 14 февраля - в Кировской области скончались шесть пациентов. Коэффициент смертности от коронавируса - 0,81% (средний по России - 1.97%). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Отметим, что областной Минздрав не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в области.

В Кировской области продолжается вакцинация от коронавируса. 17 февраля в регион привезли новую партию вакцины - 6150 доз лекарства. В кратчайшие сроки их обещают распределить между прививочными пунктами. А за весь период вакцинации в нашу область поставили более 32 тысяч доз этого препарата.

Записаться на прививку можно по единому номеру 122, а также через единые порталы «Госуслуги» и «Электронная регистратура». В первую очередь на вакцинацию будут приглашать кировчан из «листа ожидания».

В Белой Холунице закрылся инфекционный стационар, работавший с коронавирусными больными. Отметим, это уже пятый ковидный госпиталь, прекративший свою работу в нашей области. На данный момент в регионе работают 14 инфекционных стационаров, в которых лечатся более 2000 пациентов.

Все действующие в Кировской области ограничительные меры продлили до 4 марта. Работа дискотек и танцплощадок, а также проведение досуговых, культурных, развлекательных и других массовых мероприятий под запретом. Исключение - спортивные мероприятия, деятельность музеев, заповедников, театров и кинотеатров, а также еще ряда учреждений.