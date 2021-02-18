Кировская область поделилась опытом в сфере развития общего образования

Председателем заседания комиссии Госсовета РФ по направлению образования стал губернатор Кировской области Игорь Васильев. Фото: kirovreg.ru

В Москве прошло очное заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Образование». Председателем стал ее руководитель, губернатор Кировской области Игорь Васильев. На мероприятии также присутствовали представители федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных и научных организаций, а также педагоги.

В ходе встречи Игорь Васильев отчитался о решении проблем в образовательной сфере. Так, сейчас продолжается работа над докладом Госсовета РФ по задачам субъектов страны в данном направлении. Для этого собираются лучшие региональные практики - в том числе применяемые в нашей области. Всего их набралось 112. Как заметил Игорь Васильев, с учетом эпидемиологической ситуации ряд вопросов подлежит повторному обсуждению: цифровизация образования, воспитание, развитие инфраструктуры школ и другие.

Так, сейчас решается вопрос создания нового единого механизма записи в школы, детсады и учреждения дополнительного образования. Выдвинуто предложение использовать для обучения детей систему видеоконференцсвязи, разработанную Минпросвещения РФ. Помимо того, обсуждение коснулось необходимости строительства новых школ. По заявлению Игоря Васильева, численность школьников начала расти и достигнет пика в 2024-2025 годах. В связи с этим вопрос увеличения количества школьных мест, а также капремонта и реконструкции существующих организаций, становится неотложным.

Помимо того, на заседании представили опыт регионов в сфере развития общего образования. Кировская область смогла похвастаться созданием культурно-спортивных центров на базе районных школ. Кроме того, общий интерес вызвал опыт работы регионального Центра дистанционного обучения детей, который помогал получать знания ребятам из сельских школ и с ограничениями по здоровью.

Игорь Васильев также подчеркнул, что многие вопросы из доклада Госсовета уже нашли свое решение благодаря оперативной и активной работе Минпросвещения и перешли из разряда проблем в лучшие практики. Однако большинство из них все еще подлежат детальному рассмотрению и обсуждению.