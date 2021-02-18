Депутаты поддержали законопроект Владимир Яговкина и Юрия Терешкова об отмене дополнительных временных ограничений на розничную продажу алкоголя. Таким образом, время разрешенной продажи спиртного увеличивается на два часа. Сейчас алкоголь можно будет приобрести с 8.00 до 23.00.По мнению депутата Владимира Яговкина, дополнительные ограничения способствуют увеличению продаж нелегальной алкогольной продукции, что влечет за собой отравления. Кроме того, из-за запрета снижаются налоговые поступления.- Сумма бюджетных потерь от нелегального рынка алкоголя в 2018 году составила 794 миллиона рублей, - подчеркнул депутат Яговкин.Соавтор законодательной инициативы Юрий Терешков, являющийся генеральным директором ОАО «Уржумский спиртоводочный завод», продемонстрировал коллегам фильм, где авторы инициативы совместно прошлись ночью по магазинам и приобрели алкоголь.- Во всех магазинах мы спокойно смогли купить водку, - отметил Юрий Игоревич. - В трех торговых точках - это была легальная продукция, которая заранее была пробита в легальное время. В пяти магазинах был куплен контрафакт, не имеющий акцизных марок.Депутат Федор Сураев отметил, что проблема незаконной продажи алкоголя действительно существует, но вопросы нужно задавать сотрудникам МВД, которые не пресекают правонарушения.В свою очередь замначальника УМВД по Кировской области Евгений Домрачев отметил, что за пять лет уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Помимо этого, сократилось число отравлений алкоголем.- Считаю, что ослабление ограничений негативно скажется на обстановке в регионе, - прокомментировал представитель МВД, - Что касается магазинов, торгующих 24 часа, то мы знаем все точки и привлекаем к административной ответственности.В ответ на слова представителя МВД депутат Владимир Костин продемонстрировал бутылку контрафактной водки, которую приобрел в ночное время.- Вот такое безобразие продается в юго-западном районе города Кирова, - сообщил Владимир Костин. - Если вам нужно подсказать адреса, где это продается, то фактически в любом круглосуточном магазине.Владимир Александрович также отметил, что проблема контрафакта связана не с ограничением на продажу времени, а с администрированием.В итоге депутаты большинством голосов приняли законопроект в окончательной редакции. Кроме того, Владимир Костин предложил создать рабочую группу на площадке Законодательного собрания, чтобы «избавить область от продажи контрафактного алкоголя».Отметим, что дополнительные ограничения в регионе были введены в 2015 году. Тогда депутаты Яговкин и Терешков поддержали данную инициативу.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте