Сегодня, 18 февраля, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники транспортной полиции. В этот день в 1919 году были образованы железнодорожная милиция и охрана.Сегодня сотрудники транспортной полиции отвечают за безопасность жителей нашего региона на вокзалах, в поездах, портах и аэропортах. Они охраняют объекты транспортной инфраструктуры , а также обеспечивают безопасность пассажиров и перевозимых грузов.Кировский линейный отдел МВД обслуживает 1118 километров железной дороги Кировской области и республики Удмуртия. Помимо железнодорожного направления, представители данного ведомства работают в речном порту Вятки и аэропорту Победилово.В минувшем году в кировском линейном отделе зарегистрировано более трех тысяч заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях на транспорте. Большая часть преступлений приходится на кражи имущества граждан и организаций. В 2020 году сотрудники транспортной полиции также выявили 51 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Из оборота изъято более 1130 граммов запрещенных препаратов. Благодаря слаженной работе подразделения на 15% сократилось число совершенных в общественных местах преступлений.Сотрудники ведомства зарегистрировали более 70 фактов преступных посягательств в сфере грузовых перевозок. Возбуждены уголовные дела по фактам хищений грузов и горюче-смазочных материалов.В поездах и на вокзалах Кировской области и Республики Удмуртия выявлено более 7 тысяч административных правонарушений. Более 2800 лиц привлечено к административной ответственности за нарушение антиалкогольного законодательства.Полицейские направили в суд 27 уголовных дел по факту браконьерства, изъяли около 100 кг различных пород рыб, 19 плавсредств, 22 сети. А инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли 215 подростков за несоблюдение правил безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Сотрудники транспортной полиции работают в тесном контакте с другими представителями региональных ведомств.Коллектив газеты «Комсомольская правда» искренне поздравляет всех сотрудников транспортной полиции с профессиональным праздником и желает спокойных дежурств, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!