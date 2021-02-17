Что означает для студента жить полноценной жизнью? Учиться, учиться и еще раз учиться? Дружить и общаться? Развлекаться, делать что-то полезное и саморазвиваться? А если все и сразу?Именно это и предлагают студенческие отряды. Такие есть в каждом крупном вузе, и Киров, конечно, не стал исключением. А числятся в них активные студенты, называемые гордым словом «бойцы». Правда, такое звание еще нужно заработать…17 февраля традиционно отмечается День российских студенческих отрядов. О том, что же это такое, «Комсомолке» рассказал Леонид Гончаров, четверокурсник факультета компьютерных и физико-математических наук ВятГУ, член одного из сельскохозяйственных студотрядов.НАС МНОГО, И ВСЕ МЫ РАЗНЫЕВ Кировской области существует 31 студотряд, в которых числятся 1006 человек. И это только те, которые уже прошли если не огонь, воду и медные трубы, то хотя бы какое-никакое испытание серьезной работой и получили звание бойцов. По словам Леонида, каждый студент выбирает то, что ему по душе. Всего в Кировской области шесть направлений отрядов: педагогические (СПО), сельскохозяйственные (ССХО), проводники (СОП) сервисные (ССервО), медицинские (СМО), строители (ССО).- Для кого-то это - возможность подзаработать, которую действительно предоставляют, - рассказывает нам Леонид. - Кто-то хочет найти друзей таким образом или учится социализироваться. Некоторые хотят получить новые навыки.Традиционно летом студенты отправляются на «целину» - трудовой выезд. Ребята уезжают на объекты, где остаются работать на определенный срок. В конце трудового семестра, как еще называют этот период, ты получаешь денежки за свою работу и статус бойца.Леонид - член студотряда «Лотос». Они занимаются сбором ягод и фруктов. У других свои заботы. Так, члены другого сельскохозяйственного студотряда, к примеру, работали ветеринарами на одном из объектов. А ребята-«строители» в 2018 году помогали возводить Крымский мост!Кроме того, в отряде можно научиться новым навыкам - не только в своей сфере. Так Леонид через пару месяцев стал еще и руководителем пресс-службы «Лотоса». Теперь в его обязанностях - создавать интересные посты в соцсетях, освещая деятельность отряда. Благодаря этому он научился писать, освоил «Фотошоп» и другие нужные программы.А ЗАЧЕМ МНЕ К ВАМ?Прийти в студенческий отряд очень легко - было бы желание. Однако здесь в силу вступают сомнения: «а смогу ли я, а примут ли меня?». Леонид уверяет: сможете. И примут. Отбора в кировских студотрядах нет, достаточно лишь вашего энтузиазма.- Если хочешь вступить в один из студотрядов, тебе достаточно найти кого-то из тех, кто в них уже числится, и сказать «я хочу к вам!». И все. С этого момента ты уже становишься кандидатом в бойцы, - делится Леонид. - Не во всех регионах так просто, к примеру, в Алтайском крае кандидатов больше, и их отбирают по имеющимся уже навыкам. У нас такого нет.Потенциальный боец, приходя в студотряд, должен пройти спецподготовку по своему направлению перед выездом на рабочий объект. Например, студентов из педагогических отрядов летом отправляют вожатыми в детские лагеря, причем не только в Кировской области, но и в других регионах - «Артек», «Орленок» и другие. Перед выездом молодых людей и девушек подготавливают к работе с детьми, учат разрешать конфликты и налаживать отношения с подопечными. Аналогичные заботы и у «строителей», и у «проводников», и у «сервисников». Каждому - свое.Многие отправляются в студотряды за заработком. По словам Леонида, самые богатые в этом плане - «проводники». Самые малооплачиваемые - «педагоги».- Вожатым в детских лагерях мало платят, - объясняет он. - Но девиз этих ребят - «Мы здесь не ради денег». Они отправляются туда ради общения с детьми и друг с другом. Работа это тяжелая, но очень атмосферная.«Сервисники», как и проводники, могут немало заработать. По словам Леонида, знакомые из ССервО рассказывали ему, как ездили работать на черноморский курорт в один из самых дорогих отелей Европы. Студенты работали в качестве обслуживающего персонала в весьма шикарном месте, где жили бесплатно, да еще и с зарплатой вернулись.В родном «Лотосе» Леонид в свое время тоже смог неплохо подзаработать. На рабочем выезде он полтора месяца собирал яблоки с деревьев, по десять часов каждый день. В итоге вернулся домой с суммой в 46 тысяч рублей, загаром и кучей впечатлений.- Я пришел в студотряд в начале августа 2020 года, - рассказывает Леонид. - И в том же месяце нас отправили на «целину» в Липецкую область, в совхозный поселок близ города Лебедянь. Нашим объектом стал «Агроном-Сад», где работали студенты из разных областей и городов. После своего первого выезда я не только приобрел новых друзей, но еще и прилично подзаработал. И если изначально я пришел в отряд за деньгами, то в итоге остался там, потому что я стремлюсь к новым знакомствам и общению с людьми.И СНЕГ ОГРЕБЕМ, И СТАНЦУЕМ, И СПОЕМЧлены студотрядов работают не только за деньги на трудовых объектах. Каждую зиму традиционно проводится акция «Снежный десант», участие в которой никак не оплачивается - разве что душевностью и веселым общением.- В рамках этого проекта мы ездим по населенным пунктам Кировской области и помогаем пожилым людям, - рассказывает Леонид, лично участвовавший в этой акции в нынешнем году. - Ребята там огребают снег с крыш, чистят тропинки, могут помочь дров наколоть… В общем, волонтерская деятельность. Кроме того, мы даем концерты в местных домах культуры.Культурные мероприятия, как правило, размахом не отличаются, зато поставлены от души. Студенты поют, танцуют, играют для местных жителей и получают от этого искреннее удовольствие.- В последний день наших разъездов мы выступали в Пасегово, - делится Леонид. - Людей собралось не слишком много, и в основном это были маленькие дети. А у нас первый блок концерта был достаточно серьезным, на военную тему. За несколько дней мы уже устали демонстрировать одно и то же. Когда поняли, что запланированная программа все равно будет слишком скучной для малышей, во второй части концерта ударились в импровизацию. К примеру, в сценке, где играли свадьбу, «невесту» заставили спеть и станцевать, чего не было в сценарии, и ей пришлось подстраиваться на ходу. Словом - мы просто веселились от души.Помимо того, бойцы «Снежного десанта» также проводят мастер-классы для детей и дают курсы профориентации для школьников. А после насыщенного дня собираются вместе, отдыхая и весело проводя время.ЗА НАМИ ПРИСМОТРЯТ, ВСЕ БУДЕТ В ПОРЯДКЕРабочие моменты бывают разные: погодные условия, комфортное проживание… Леонид, вспоминая собственную практику, с уверенностью говорит, что ему повезло. В Липецкой области студенты проживали в весьма комфортных общежитиях. Да и с погодой все было отлично - почти целый месяц стояла жуткая жара.- Я просто работал и одновременно загорал! - рассказывает нам студент. - Однако все равно это тяжело. Распорядок такой: десять часов ты работаешь, один час отводится на обед - в сумме получается 11 часов. А после работы возвращаешься в общежитие. Там комиссарский состав готовит для вас свои развлекательные мероприятия. Сил хватало на все, но, когда ложишься в кровать, тут же засыпаешь как убитый.Про комиссарский состав, к слову, стоит упомянуть отдельно. Он есть у каждого отряда и состоит из нескольких человек: командир, комиссар и мастер, или методист. Первый - решает различные проблемы и обеспечивает дисциплину в отряде. Второй призван придумывать для студентов интересные мероприятия. А третий работает с различными бумагами, документами и техникой.- Командир - это такой человек, который может и должен решить любой вопрос, - говорит Леонид. - Особенно на трудовом выезде. К примеру, если возникают какие-то конфликты в отряде или с другими работниками, или проблемы с проживанием - это все его сфера деятельности. Ребята уезжают на объект целыми и здоровыми, и вернуться должны точно такими же. За ними следит как комсостав отряда и направления, так и члены регионального отделения РСО. С этим все довольно строго.ТАК КАК ПОПАСТЬ?Стать членом студотряда легко, как уже было сказано выше. Тебе всего лишь нужно найти кого-то из них. А если это непосильная задачка - обратись в деканат, тебе помогут. Хотя, скорее всего, студенческий отряд сам тебя найдет. Регулярно его члены проводят агитации, рассказывают о деятельности и призывают вступить.- Нам всегда нужны новые бойцы, - делится Леонид. - И мы всегда заинтересованы в том, чтобы новенькие с нами остались. Когда к нам присоединяются кандидаты, мы придумываем мероприятия, чтобы человек увлекся. Участие в них - сугубо добровольное, за уши никто не тянет. Но главное все-таки - это новые знакомства и общение. А работа всегда найдется!