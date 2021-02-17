Генеральный директор компании ДОМ.РФ Виталий Мутко провел встречу с губернатором Кировской области Игорем Васильевым. В ходе совещания руководители рассмотрели возможность запуска совместных проектов по индивидуальному жилищному строительству и развитию в регионе рынка аренды, в том числе льготной.Виталий Мутко подчеркнул, что сотрудничество с Кировской областью направлено в первую очередь на развитие строительства жилья и его доступности в регионе.- Мы готовы вместе реализовывать программы арендного жилья, льготной ипотеки, формирования комфортной городской среды, а также внедрять механизмы государственно-частного партнерства. Кроме того, рассматриваем возможность создания в регионе проектов ИЖС, - сообщил генеральный директор ДОМ.РФ.Кировская область уже несколько лет успешно сотрудничает с ДОМ.РФ по вовлечению неиспользуемых федеральных земель в оборот, отметил губернатор Игорь Васильев. Правительственной комиссией передала более 438 гектаров из федеральной собственности. Их градостроительный потенциал - более 1,1 млн кв. метров. На участках, вовлекаемых ДОМ.РФ, уже построено порядка 630 тыс. кв. метров жилья.- В начале 2021 года Кировская область и ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве, которое, я уверен, расширит направления взаимодействия, в частности по созданию выгодных условий покупки жилья, формирования рынка аренды и развития городской среды, - подчеркнул Игорь Васильев.Помимо этого, дальнейшее вовлечение земель позволит создать в субъекте жилищно-строительные кооперативы с господдержкой. Этот механизм зарекомендовал себя как эффективный способ решения вопросов с жильем для многих категорий граждан.В свою очередь совместные с регионом проекты будут реализованы в рамках соглашения о сотрудничестве, ранее заключенном между ДОМ.РФ, Банком ДОМ.РФ, Фондом ДОМ.РФ и Правительством Кировской области.