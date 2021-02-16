В Куменском районе активно продолжает развиваться козоводческая ферма. Меньше, чем за полтора года, ее поголовье увеличилось с 1593 до 1784 животных. Сейчас предприятие планирует получить статус племенного репродуктора по разведению коз молочного направления зааненской породы.Об этом глава СПК «Красное Знамя» Владимир Шулаев отчитался председателю правительства Александру Чурину и зампреду, министру сельского хозяйства и продовольствия Алексею Котлячкову. Во время рабочей поездки в Куменский район они посетили комплекс, рассчитанный на 2300 коз.Наращивание производства идет с 2017 года, когда предприятие закупило 140 козочек и четыре козлика зааненской породы. Животных продолжали планомерно закупать на протяжении трех лет. Саму ферму запустили в работу в сентябре минувшего года. С тех пор поголовье увеличивается, как и надои с каждой козочки. Так, за годовой период лактации удалось получить почти 350 тонн козьего молока. Практически весь этот объем удалось реализовать.Александр Чурин оценил как производственные мощности СПК, так и оборудование и технологии комплекса. Коллектив и специалисты, занятые на ферме, также удостоились похвалы.По словам председателя правительства, козоводческая ферма - новое направление в животноводстве Кировской области. Сейчас оно активно развивается, и этому необходимо всячески этому способствовать, помогая сельхозпредприятиям. Александр Чурин также сообщил, что работа над развитием отрасли в Кировской области будет продолжаться.Стоит отметить, что Куменский район лидирует также по показателям надоев коровьего молока. Так, местный племзавод «Октябрьский» стал безоговорочным лидером с надоем 10823 кг на одну корову. Второе и третье место получили СПК «Красное Знамя» (10823 кг) и «Березниковский» (9715 кг), также располагающиеся в Куменском районе. В общем 49 хозяйств региона получили более 8000 кг молока на одну корову.