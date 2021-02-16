Игорь Васильев: «надеюсь, что вы пополните ряды молодых специалистов нашего региона»

11 февраля в Инженериуме ВятГУ состоялась встреча губернатора Игоря Васильева и председателя правительства Кировской области Александра Чурина со студентами. Фото: kirovreg.ru

В четверг, 11 февраля, в Инженериуме ВятГУ состоялась встреча губернатора Игоря Васильева и председателя правительства Кировской области Александра Чурина со студентами. Основная часть вопросов участников встречи так или иначе касалась их будущей жизни: перспектив трудоустройства, условий работы и возможной поддержки со стороны правительства региона.

Руководство области заинтересовано в том, чтобы выпускники вузов оставались в регионе. Обращаясь к студентам, Игорь Васильев подчеркнул, что для создания комфортных условий ведется комплексная работа по развитию региона.

- Я искренне надеюсь, что после завершения учебы по выбранной специальности все вы пополните ряды молодых специалистов нашего региона, - отметил губернатор. - Например, станете участниками проекта по развитию научно-образовательного центра «Биополис», который реализуется в сотрудничестве с несколькими ведущими университетами страны.

Вопрос трудоустройства в органы региональной и муниципальной власти выпускников также был задан на встрече первым лицам области. Игорь Васильев выразил готовность организовать отдельную встречу студентов с главами районов, куда можно пригласить учащихся факультетов журналистики, педагогики и муниципальной службы.

- Предлагаю студентам выехать в район, пообщаться с руководителями муниципалитетов и специалистами администраций, чтобы узнать из первых уст особенности работы на местах, - отметил Игорь Васильев. - Возможно, после таких встреч у ребят появится желание остаться в районе, жить и работать, приложить максимум усилий для развития территорий.

Председатель регионального правительства Александр Чурин также отметил, что сейчас районы нуждаются в молодых профессиональных кадрах, которым под силу стать драйверами развития области.

- В Советском районе построено новое предприятие, где созданы отличные условия для работников, - о успешно работающем предприятии, созданном молодыми энтузиастами, рассказал Александр Чурин. - И такую систему может создать любое предприятие в любом районе. Это наша с вами совместная задача.

Ни один вопрос, заданный из зала во время встречи, не остался без ответа. Студенты единогласно сошлись во мнении, что такой формат общения с руководителями региона сейчас крайне необходим. Игорь Васильев отметил, что подобные мероприятия будут продолжены.