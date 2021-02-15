В Кировской области уровень газификации достигнет 50% к 2025 году. Связано это с тем, что объем инвестиций «Газпрома» в регионе увеличился на 31%. Такие данные сообщил губернатор нашего региона Игорь Васильев.Информацию озвучили на онлайн-совещании «Единой России» с Председателем партии Дмитрием Медведевым. На заседании речь шла о вопросах газификации регионов и проблем, с которыми сталкиваются их жители в данной сфере. В мероприятии приняли участие секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, первый замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев, председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, а также члены Правительства РФ, федеральных министерств и главы регионов. Губернатор Кировской области Игорь Васильев отчитался о положении дел в нашем регионе.Так, программа газификации в Кировской области реализуется с 2006 года. Ее развитие утверждено совместно с ПАО «Газпром» на пять лет вперед. Программа разработана, в том числе, с учетом обращений кировчан. Планируется, что через три года в Кировской области будут газифицированы 50% населенных пунктов.Кроме того, на заседании обсудили вопрос создания единого оператора в этой сфере деятельности. Глава нашего региона уверен, что это позволит четко определить зоны ответственности при реализации региональных программ газификации, синхронизирует мероприятия по развитию магистральной инфраструктуры и подключению объектов капитального строительства к газораспределительным сетям.Отметим, по существующей программе к концу 2024 года должно быть газифицировано более 90% населенных пунктов страны. Вопрос бесплатного подключения для потребителей партия «Единая Россия» прорабатывает совместно с ПАО «Газпром» и Правительством РФ.