Системный администратор, компьютерщик, начальник офисной техники и повелитель железных мозгов - работников этой сферы называют по-разному. Иногда даже программистами (что, кстати, в корне неверно). 14 февраля свой праздник отмечают два типа людей: влюбленные в себе подобных и влюбленные в технику. «Комсомолка» в преддверии Всемирного дня компьютерщика, пусть этот праздник и не считается официальным, поговорила с одним из кировчан, проделавшим уже немалый путь в IT-сфере. Наш герой предпочел остаться анонимным - у таких людей особые нравы.ЧАЙНИКИ, СТУЛЬЯ И ПРИНТЕРЫ НЕ ЧИНЮСисадмина часто воспринимают как бога техники. Буквально всей. Вот и получается, что иногда их заставляют чинить не только компьютеры, но и принтеры, микроволновки, чайники… В особо запущенных случаях - даже стулья. И ведь это далеко не их работа. У их деятельности довольно четко обозначенная специфика, только не все об этом знают. Иногда даже начальник не в курсе.- В деятельности сисадмина нет таких понятий, как «встать с рабочего места и пойти поменять принтер/переставить мониторы/кому-то что-то объяснить». Это работа совсем другого пласта людей. Как правило, в крупных компаниях есть такие люди, как эникейщики - специалисты, только начинающие свою работу в IT-сфере и предпочитающие развиваться под присмотром уже опытных работников. Именно они и занимаются такой грязной, черновой работой.В маленьких компаниях, как правило, всем этим и еще чем-то сторонним занимается именно сисадмин. Хотя он вообще этого делать не обязан. А все дело в том, что и рекрутеры, и кадровики, и даже руководство не разделяют профессии эникейщика, системного администратора и инженера.- К примеру, в одной из контор я работал инженером сервисного технического обслуживания. Инженером! Хотя это не совсем моя специальность. Так во всех видах деятельности: везде есть человек, занимающийся тем, чем должен, и еще чем-то левым.Допустим, в продуктовом магазине работает грузчик Александр. Он, помимо своих обязанностей может чинить компы, ремонтировать микроволновки, перезапускать сервера и делать другую, вполне «айтишную», работу. Но от этого Александр не стал сисадмином или эникейщиком - он так и остался грузчиком. Просто он очень хорошо разбирается во многих других вещах.- Большая проблема - когда начальство совсем не разбирается в этом вопросе, но и тебе не доверяет. На тебя постоянно вешают проблемы из разряда «сделай то, не знаю, что». Или перед тобой ставят четкую, конкретную задачу, и ты ее выполняешь. А потом выясняется, что ты сделал все *неправильно* лишь потому, что сказано было одно, а имелось в виду, оказывается, совсем другое. И на это тоже приходится тратить нервы и время.Напрягает, когда люди не понимают, чем ты, в принципе, занимаешься. Ты есть в фирме, твоя профессия существует, у тебя есть запись об этом в трудовой книжке и ты получаешь зарплату. А что ты делаешь - совершенно непонятно. Все сотрудники видят лишь то, что ты приходишь, сидишь, обедаешь, снова сидишь, а потом уходишь домой. Твоей работы не замечают. Ты можешь весь день проработать, придумать и реализовать что-то новое для фирмы, но это вряд-ли кто-то увидит и похвалит тебя.- Советую всем айтишникам вести перечень своих работ. Так вы хотя бы для себя будете знать, что вы делали и чему вы научились за прошедшее время.«Я ЧТО-ТО НАЖАЛ, И ВСЕ ИСЧЕЗЛО»То, что системный администратор - чуть ли не божество, а пользователь - дурак, почти аксиома. И это не совсем так. Однако иногда непонимающий и не разбирающийся человек куда лучше того, кто «сам все знает».- Есть те, кто начитались форумов в интернете и сами все прекрасно знают. Поломку или сбой они лезут устранять самостоятельно. У кого-то это получается, а у кого-то - нет. И во втором случае такие юзеры (от английского user - «пользователь» - Ред.) зовут уже сисадмина. Они далеко не дураки, и с ними можно вести диалог. Когда ты им объясняешь, в чем причина поломки или сбоя, они запоминают. Им это правда интересно.Такие пользователи - самые приятные. Потому что они действительно хотят разбираться в проблеме. И в следующий раз уже способны самостоятельно решить ее.- Второй тип - это те, которые совсем ничего не понимают. Допустим, они звонят и жалуются, что у них не работают «мышка» и клавиатура. В таких случаях первый способ лечения - отключить устройство и подключить заново. Они тебе отвечают, мол, да, я так и сделал, а у меня все равно ничего не работает. Встаешь, идешь разбираться… Почему я не люблю таких пользователей? Потому что они все сделают наоборот, что бы ты ни советовал. Приходишь, а он выдернул не то и воткнул не туда. И начинается пляска с бубном…Для таких юзеров хоть сотню инструкций и заметок напиши и обклей ими рабочее место - не поможет. Таких пользователей еще цинично называют «обезьянка с клавиатурой», потому что они умеют выполнять только то, чему их научили: прийти, сесть, тыкнуть кнопочку включения на системном блоке, открыть браузер. И все.- И есть третий вид пользователей. Он - серединка на половинку, но не самый приятный. Это - те люди, которые предпочитают лезть в интернет за решением проблемы. И довольно часто, начитавшись этих самых решений, они начинают пытаться исправить свои неполадки, но делают только хуже. Спрашиваешь: «Где вычитал то-то и то-то?», а он глазками хлопает: «В интернете!». И все, больше ты от него ничего не добьешься. А тебе надо как-то исправить то, что он натворил. Пусть уж лучше спрашивают.ЛОВКОСТЬ РУК И НИКАКОГО МОШЕННИЧЕСТВААйтишники - народ суровый, но прикольный. Пошутить они любят и умеют, особенно если жертва ничего не понимает в компьютерах. Удержаться, когда она сама подставляется, невозможно.- В одной из контор был случай. Это классический прикол всех сисадминов, подобные истории гуляют по Интернету, и одну из них мне удалось воплотить в жизнь. Суть - вызывает меня начальник к себе в кабинет и жалуется, мол, ничего не работает, компьютер не включается! В первую очередь, как бы это ни было глупо, стоит проверить, все ли подключено к электричеству. Я озвучиваю эту сентенцию, на меня смотрят как на идиота и велят делать свою работу. И тут у меня созревает план. У меня с собой была «болванка», пустой диск, на котором я когда-то маркером написал «оживляет любые компьютеры». Естественно, на самом диске ничего нет. Я лезу за системный блок и вижу, что питание выключено. Есть там такая небольшая кнопочка сзади… Я незаметно ее включаю, «пациент», естественно, не замечает перемен, потому что я включил только блок питания, а не сам компьютер. Далее я жестом фокусника открываю дисковод (это можно сделать, даже если системный блок выключен), со спокойным лицом кладу туда «волшебный» диск, говорю «сейчас все будет» и нажимаю на кнопку включения компьютера… Глаза начальства надо было видеть, когда у него все заработало. Аплодисменты, фанфары, занавес…ЛУЧШЕ ПЕРЕСПРОСИТЬ, ЧЕМ СДЕЛАТЬ САМОМУСлучаи бывают смешные и нетипичные. Точнее, смешно в таких случаях только тебе, остальные непосредственные участники этого фарса только паникуют. Все еще помним, что айтишники - народ прикольный и суровый. Такие случаи, как описанный ниже, случается, как правило, с теми, кто пытается решить проблему самостоятельно...- В одной из контор у нас все принтеры были связаны по сети. Как правило, если один из них слетает, юзер первого либо третьего типа хочет все сделать сам. Суть проста: перезагрузи принтер, либо добавь новый из имеющихся в сети. Юзер его добавил и отправил на него печататься документ. Немаленький, на секунду, на 240 страниц. Принтер рядом с пользователем ничего не печатает, тот думает «окей!» и добавляет новый… В сети все они подписаны номером кабинета, однако пользователя это не остановило. Несколько раз.Суть да дело, раздается звонок от дизайнера. Мол, магия какая-то происходит: наши цветные принтеры, которые стоят для печати буклетов и фотографий, печатают какой-то очень здоровый документ. Уже не одна страница дорогущей фотобумаги извелась. И что с этим делать - непонятно. Принтер у них струйный, печатает долго, на совесть… Не успеваешь бросить трубку, звонят другие работники фирмы. С этой же самой проблемой.- Апофеозом стал звонок от начальства. Оно обычно никогда не матерится, но в тот день правило дало сбой… В итоге в ухо мне выстрелило: «[очень плохое слово], нас взломали, срочно беги на работу!». Пришлось бежать. А там - куча листов в каждом кабинете. И все смотрят на меня круглыми глазами. У меня причем точно такие же.Первая мысль - вдруг и правда взломали. Вторая - не может быть, принтеры по Wi-Fi не подключаются. Значит, кто-то подключился к нашей сети. Значит, этот кто-то находится в одном из кабинетов… И начинается хождение по мукам. То есть по офисам.- Наш пользователь, затеявший эту бучу, все еще сидит и усердно работает в своем кабинете. И внезапно принтер рядом с ним начинает что-то печатать. У юзера огромные, круглые от радости глаза, счастливая улыбка на лице… Фраза «Ну наконец-то он заработал!» все окончательно ставит на свои места. Что с ним потом сделали - рассказывать не буду.ЛЕНТЯИ УБИВАЮТ ОТНОШЕНИЕ К ПРОФЕССИИ- В одной из фирм я значился именно системным администратором. По факту я отвечал за 12-13 кабинетов и небольшой сервер. Работы было немного, однако именно там я, придя совершенно без опыта, научился очень многому. И вовсе не благодаря какому-то наставничеству, а благодаря самообразованию.В IT без этого никак. Ты постоянно учишься, развиваешься, узнаешь что-то новое, поскольку эта сфера не стоит на месте. Если ты работаешь сисадмином, ты движешься в этом направлении, каждый день изучаешь и пробуешь что-то новое. К примеру, собираешь компьютер из разного хлама и на нем тестируешь все, чему хочешь научиться. Если время позволяет, конечно.И работа в IT ничего не даст тому, кто приходит в нее лишь в надежде получать огромные и легкие деньги. Если вы рассчитываете за месяц обучиться, допустим, какому-то языку программирования, и начать получать условные 100 тысяч в месяц - так не бывает. За это время вы изучите только основы, а подводных камней в этой профессии море. Бывает и такое, что проработавшие по 20-25 лет айтишники наталкиваются на проблему, которую не могут решить со всем своим опытом.Работать в IT невозможно, если ты не хочешь этим заниматься на самом деле. Если у тебя не горят глаза при виде каких-то сложных задач и проблем, которые обязательно надо решить, если ты не хочешь учиться и развиваться, доходить до решений своим умом, а ищешь подсказок - тебе не стоит идти работать в эту сферу. Если ты, приходя на работу и собирая компьютер, думаешь о том, что сейчас опять выпачкаешься в пыли и термопасте - не надо. Если тебе лень писать код и ты планируешь набросать его на «отстань» - не надо. Благодаря вам умирает отношение к профессии. Из-за вас люди относятся к компьютерщикам так легкомысленно: сисадмин ни черта не делает, программист только ржет за своим монитором, а веб-дизайнер лепит не пойми что.Вся работа в сфере информационных технологий - это учеба и еще раз учеба. Причем самостоятельная: никогда не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.