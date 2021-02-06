Подаем напитки и вершим судьбы: как живется и работается по ту сторону барной стойки

Сам процесс работы барменом довольно увлекателен. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Человек за барной стойкой, подающий вам чай, кофе или коктейль - кто он? И легко ли быть на его месте? Со стороны кажется, что нет ничего проще, чем смешать парочку ингредиентов в бокале, а затем отдать его гостю. Ан нет, не так-то легко. Среди них есть те, кто просто делают свою работу, те, кто становятся хранителями ваших секретов, а также те, кто хотят на вас нажиться. К Международному дню бармена «Комсомолка» собрала несколько рассказов и историй тех, кто стоит по ту сторону стойки, отдавая вам коктейли.

Я В БАРМЕНЫ ХОЧУ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

Сам процесс работы довольно увлекательный. Многие бармены получают удовольствие просто от того, что делают нечто вкусное или прекрасное из самых простых вещей. И, конечно, особенно приятно, когда тебя хвалят и говорят, что ходят только к тебе, потому что у тебя самый вкусный кофе и самые крутые коктейли…

- Но это - так себе работка, - вздыхает Элина. - В плане выносливости, конечно же. Зачастую в таких заведениях смены длятся по 12 часов. Приходишь домой, падаешь на диван и чувствуешь, как ноги пульсируют… После рабочего дня устаешь настолько, что, даже когда уже ложишься спать - хочешь лечь еще сильнее. Как бы абсурдно это ни звучало.

- У меня с такими нагрузками была мысль даже сделать себе футболку с фразой: «Старение - это не проклятие. Это достижение», - говорит Юлия со смешком. - Потому что, когда ты в 25 лет уже разваливаешься… ну, в общем, понятно.

Бывает и такое, что профессию осваиваешь буквально на лету. Тебя приводят к напарнице, коротко называют «новенькой», велят обучить, и… Разбитые бокалы, лужи от молока, пропавший шейкер, неспособность запомнить пропорции коктейлей, толпа народу и куча ошибок. А на тебя взирают снисходительно, мол, ну-ну, учись! И учишься. На ходу. В общем, барменам сложно позавидовать в этом плане.

Вообще, эту работу сложно искренне полюбить, если у тебя к ней изначально душа не лежит. Она подойдет студентам на перебивку, не определившимся с профессией людям и любителям беготни. Ну и тем, кто считает, что «вау, это же так круто!».

- Но сразу стоит предупредить все категории: много денег ты здесь не наколотишь, - делится Юлия. - Чаевые оставляют редко - их принято чаще официантам оставлять. А на зарплату можно прожить только в том случае, если ты за барной стойкой живешь.

МАХНЕМСЯ НЕ ГЛЯДЯ?

Случаи, когда твои посетители тебе изливают душу прямо за барной стойкой и просят подлить еще, скорее из области кино. Бывает, конечно, что начинается пьяный треп, но он редко переходит в какие-то душещипательные истории о жене-истеричке или разбитом сердце. Подкатывают - вот это уже ближе. Но чаще всего просят просто подлить еще.

- У меня так один гость выдул литр вискаря по стопкам, хотя дешевле было купить сразу бутылку. Я это называю «алкогольный энтузиазм», - смеется Юлия. - Был, правда, на моей памяти один весьма забавный случай, но без историй. Ночь, бар… и к стойке подваливает молодой человек, пьяный, задорный. Кивает на меня: «Классная рубашка!». А она простая, но прикольная, зеленая, в клетку… Я ему, мол, спасибо, я оценила. И тут он мне заявляет, дергая себя за край куртки: «Давай поменяемся?». Честно, я бы взяла! Но моя рубашка на него бы попросту не налезла. Я ему об этом сообщила, и он, расстроенный, отвалил. Потом, правда, вернулся с повторным предложением. Видимо, забыл, пока танцевал. Это, конечно, один из самых моих любимых случаев.

Излить душу бармену хотят редко. Гораздо чаще просят подлить еще. Фото: Алексей ФОКИН

КАК НА ВКУС?

- А разводим мы не только коктейли, но и клиентов, - по секрету говорит нам Элина. - Если это можно, на самом деле, назвать «разводом». На самом деле это почти не секрет, что, когда ты просишь виски с колой, тебе вливают далеко не самый хороший и дорогой виски. Правда, я об этом не знала на тот момент. И вот подходит ко мне клиент, просит этот самый виски с колой… Моя напарница ушла на перекур в тот момент, и я осталась одна. И, не зная, что делать, схватила первую бутылку виски, которая попалась мне на глаза… Гораздо дороже, конечно, чем тот, который стоило влить в коктейль. Об этом, правда, так никто и не узнал.

О другом «разводе», уже гастрономическом, нам рассказывает Марья. Не секрет, что во многих барах подают и кофе, и чай, и потому во многих заведениях к безалкогольным напиткам есть всяческие десерты и закуски.

- И однажды, помню, я прихожу - а у нас на витрине стоит заветренный одинокий кусочек торта, - говорит Марья. - Им гвозди можно было забивать… Что мы делаем? Мы берем стакан воды, размешиваем в нем сахар и из ложечки этой сладенькой водичкой поливаем кусочек. И все: тортик снова пропитанный, сочный и вообще не сухой. Не ходите в общепит, ребята: вас везде разводят!

Многие вещи бармены, на самом деле, делают не совсем честно. Мол, клиент - он же не заметит, он же не в курсе, это только ты тут четко помнишь, как должен выглядеть тот или иной заказ. Так бармены иногда и отдают не совсем то, что должно быть. Особенно, когда уже они совсем забегались, и руки на автомате делают заказ сами.

Я САМ РЕШУ, КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Большинство баров, как правило, продают не только выпивку, но и безалкогольные коктейли. И здесь «напортачить» тоже можно, причем довольно просто.

- К нам тогда стажер пришел, только учился, - смеется Марья. - Ему поручили молочный коктейль, а он налил молока больше, чем положено. Получается, перевес. И что он сделал? Схватил трубочку и отпил из стакана, чтобы объем стал такой, как надо! Проработал он у нас, кстати, недолго.

Вытворять такое - конечно, забавно, однако после бар несет убытки. Регулярно заведение подсчитывает остатки по всем позициям, которые в нем есть, вплоть до кокосовой стружки на мороженом. И по балансу вполне может получиться недостача.

- Если небольшая - может, пронесет, - серьезно говорит Юлия. - Если огромная - понесешь убытки из своего кармана. У нас как-то на баре после очередной ревизии выяснилась немаленькая такая недостача по многим позициям. Ущерб в общем и целом оценили в 70 тысяч рублей. А вы говорите, что мы вам алкоголя не доливаем…

НАПОСЛЕДОК

Все имена героев публикации изменены по их просьбам. Все совпадения случайны. Ходите в бары, рестораны, развлекайтесь и угощайтесь: если бояться, что вас везде обманут - то лучше вовсе не выходить из дома!