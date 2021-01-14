Иван Рычков - победитель Всероссийского турнира по фехтованию «Волга-Волга», ученик спортивной школы олимпийского резерва «Салют». Стать успешным спортсменом Ивану помогли трудолюбие, настойчивость, обязательность. От отца он унаследовал твердый характер, от мамы - эмоциональность. Мы поговорили со спортсменом и его мамой об успешной карьере, влиянии тренера и самых запоминающихся турнирах.ВЫБРАЛ ФЕХТОВАНИЕСемья Рычковых живет в Кирове. Мама, Ольга Владимировна, работает преподавателем. Отец, Евгений Олегович, - программист. Родители спортом не занимаются, но дети увлеклись фехтованием. Старший сын Иван успешный фехтовальщик. Младший сын Григорий только начал делать первые шаги в этом древнем виде спорта. По словам мамы, Ваня очень честный, открытый и компанейский человек. Ольга Владимировна считает, что фехтование спорт благородный, поэтому он так запал в душу сыновьям.К занятиям со шпагами старший сын пришел не сразу. В раннем детстве Ваня ходил на хоккей с мячом. Мальчик не нашел себя в этом спорте, поэтому тренировки прекратились после нескольких месяцев. В шестилетнем возрасте будущий спортсмен уговорил родителей привести его на фехтование.- Мы даже не знали, есть у нас в городе секции фехтования или нет, - отмечает мама Вани. - Недавно пытались вспомнить, как сын заинтересовался таким не очень распространенным в Кирове видом спорта. Решили, что скорее всего сын увидел бой по телевизору. Фехтовальщики чистенькие, в белой форме, спорт интеллектуальный, визуально выглядит красиво, интересно, стремительно, поэтому заинтересовал мальчика.Сам Иван отмечает, что первый раз в спортивную школу его привезла мама. Мальчику отказали, так как с шести лет на фехтование не берут. Прежде всего, из-за того, что форма тяжелая. В школе сказали, чтобы подождали год. Спустя 12 месяцев Иван не потерял интерес к занятиям со шпагами и вновь пришел в секцию, чтобы записаться и начать тренироваться. Во второй раз мальчику вновь отказали. Он возразил: “мне же обещали, что через год возьмете”. Будущий спортсмен был убедителен и его записали к тренеру Евгению Дуняшеву«Я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ТРЕНЕРУ»Тренер, по словам Ивана, сыграл большую роль в его карьере.- Во многом своими победами я обязан Евгению Камилевичу, - поделился спортсмен. - Сейчас я стал больше тренироваться, чем раньше, особенно много времени уделяю индивидуальным занятиям.Семья Рычковых рассказала и о том, какие соревнования запомнились больше родителям, а какие сыну. Маме отметила знаковые победы сына на всероссийском турнире «Волга-Волга» в 2019 и 2020 годах. Ване же больше всего запомнился турнир в Смоленске в прошлом году. Спортсмен отметил, что, на его взгляд, там было его лучшее выступление.БОЛЬШУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙИван также подчеркнул, что соревнования и турниры не должны влиять на успехи в школе. Он учится в седьмом классе Кировского экономико-правового лицея.- Совмещать спортивную карьеру и учебу сложно. Здесь важно внимание родителей, - рассказывает Ольга Владимировна. - Мы следим за выполнением домашних заданий. Особенно когда идет соревновательный этап. Некоторые задания приходится выполнять удаленно.Когда Иван только начал ездить на соревнования, родители старались сопровождать его.- Со временем мы поняли, что присутствие родителей не всегда оказывает хорошее влияние на ребенка. Сейчас мы ездим вместе намного реже, - пояснила мама спортсмена. - Эмоционально мне тяжело наблюдать за боями сына. Выше класс, выше уровень, выше профессионализм. Более волнительно. В прошлом году на соревнованиях он был в одном уколе от третьего места, и я даже не смогла это посмотреть на видео из-за эмоций.Ольга Владимировна также дала совет родителям юных спортсменов.- Когда ребенок проигрывает, на мой взгляд, родители воспринимают это наиболее болезненно, - отметила кировчанка. - Это как свое поражение, усиленное в несколько раз, так как обидно за ребенка, и жалко. Важно поддержать в этот момент. Не бывает успеха без поражений, поэтому к ним нужно быть готовыми. Также важно, чтобы голова не закружилась от успеха.Досуг семья Рычковых предпочитает проводить активно. Правда, те часы, которые удается провести вместе, на вес золота - тренировки Ивана заканчиваются в половине девятого вечера. Поэтому свободное время появляется в основном в выходные дни. Семья любит ходить в кино, играть в настольные игры, гулять в парке.В 2021 году Иван планирует упорно тренироваться, надеется выступать на высоком уровне. Цель - занимать призовые места на будущих соревнованиях и достойно себя показывать. А начинающим спортсменам фехтовальщик советует не пропускать тренировки, трудиться на максимум и не отчаиваться. При наличии стремления и желания победы не заставят себя ждать.