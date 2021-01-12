В Кировской области кондуктор междугороднего автобуса, несмотря на двадцатиградусные морозы, высадила школьника на темную трассу в Кирово-Чепецком районе. Мама мальчика в группе «Киров без цензуры» рассказала, что ребенок не смог оплатить проезд в общественном транспорте из-за проблем с банковской картой.- Высадила ребенка в 26-ти градусный мороз, где-то на трассе! - написала мама ребенка в социальных сетях. - Сын просил хотя бы до Казанского поворота довезти, но нет, нажала кнопку, попросила водителя остановиться и, можно сказать, выбросила из автобуса. На этом участке дороги даже домов поблизости нет! Стоял и замерзал, а я физически просто даже на такси не смогла его так быстро забрать.К счастью, ребенок сумел пересесть в другой автобус. Там за него заплатила пассажирка. Сейчас мама мальчика ищет неравнодушную женщину, чтобы вернуть деньги и поблагодарить.- К сожалению, на следующей остановке эта женщина вышла! – написала женщина. - Жаль, что сын не успел взять ее координаты! Я очень вам благодарна за то, что вы не оставили в беде моего сына! Низкий поклон вам! Вы человек с большой буквы!В настоящее время в ситуации предстоит разбираться областной прокуратуре. В надзорном ведомстве сообщили, что в рамках проверочных мероприятий оценке подлежат действия работников автотранспортного предприятия на предмет соблюдения требования законодательства об организации междугородних пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.