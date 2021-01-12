С 1 января в Кировской области будут иначе учитывать количество собираемых отходов. Об этом сообщила министр охраны окружающей среды Алла Албегова на пресс-конференции в региональном правительстве.Теперь рассчитываться с перевозчиками будут только за массу вывезенных отходов. Количество контейнеров, установленных на площадках больше не учитывается.- Массу вывезенного мусора будут фиксировать на пунктах весового контроля на полигонах, - уточнила Алла Албегова. - Это исключит возможность завышения объемов отходов, предъявляемых к оплате перевозчиками.Кроме того, министр отметила, что за прошедшие два года реформы в области обращения с ТКО частные компании допускали срывы графиков вывоза мусора, захламление контейнерных площадок. На недоработки компании не реагировали оперативно. Поэтому власти решили привлечь к работе предприятия с государственным участием - «Куприт» и «Вятавтодор». В текущем году компании будут обслуживать 70% территории области.Председатель правительства Кировской области Александр Чурин сообщил, что за счет новой системы организации вывоза отходов удалось снизить затраты на транспортировку мусора почти на 200 млн рублей.- Это позволило снизить тариф на работу регионального оператора на 7,4%, - пояснил Александр Чурин. - Таким образом, с 1 января для кировчан плата за ТКО снизилась на 4% с квадратного метра, для жителей районов области - на 4% с человека.Помимо этого, в декабре прошлого года началась работа по заключению договоров с субподрядчиками. В Вятских Полянах, Омутнинске, Белой Холунице и Уржуме продолжат вывоз мусора муниципальные предприятия.