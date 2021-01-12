12 января по всей России отмечается День работников прокуратуры. В наших краях, разумеется, этот праздник также не обходят стороной. Сегодня прокурор Кировской области Андрей Оборок поздравил работников, пенсионеров и ветеранов ведомства и вручил награды наиболее отличившимся из них. Поощрения удостоились 23 жителя нашего региона.Так, приказом Генпрокурора РФ наградили 21 действующего сотрудника и двух ветеранов кировской прокуратуры. Как сообщает пресс-служба ведомства, торжественное мероприятие пришлось провести с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства.Между прочим, история нашей, областной прокуратуры, насчитывает 241 год, начавшись в 1780 году, когда образовалось Вятское наместничество. В 1864 году появились окружные суды. С тех пор существовали две системы: прокуратура судов и губернские прокуроры. До Октябрьской революции большинство из них были выходцами из дворянства.Переворот ликвидировал прежнюю систему. В 1922 году приняли положение о прокурорском надзоре. В 1930-х годах ведомство боролось с беззаконием в органах ОГПУ-НКВД. А когда началась война, работу прокуратуры перестроили в соответствии с интересами фронта. Многих сотрудников призвали в армию, а кто-то и сам ушел добровольцем.В послевоенные годы ведомство укрепляло законность в экономической сфере. В 1970-х и 1980-х годах упор сделали на профилактическую работу. А в конце XX века приоритетным направлением стал надзор за соблюдением законов, охраняющих права жителей страны.Сейчас в прокуратуре Кировской области трудятся 517 работников. За пять лет ведомство выявило более 260 тысяч нарушений ФЗ, внесло более 33 тысяч протестов и почти 53 тысячи представлений. В суды поданы 36 тысяч исков на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей.Коллектив «Комсомольской правды» в Кирове поздравляет работников областной прокуратуры с профессиональным праздником и желает успехов в рабочих и личных делах, трудолюбия, упорства и благополучия, а главное - здоровья!