В областном правительстве обсудили проблемы, с которыми пришлось столкнуться региональному оператору во время праздников. По словам председателя правительства Кировской области Александра Чурина, в «Куприте» исчезла база данных по учету контейнерных площадок. Поэтому регоператору пришлось вручную координировать действия специалистов.Сейчас мы разбираемся с этим вопросом, - сообщил Александр Чурин. - «Куприт» проводит служебную проверку и совместно с министерством охраны окружающей среды восстанавливает данные. За прошедшие десять дней база серьезно обновилась и пополнилась.Кроме того, председатель правительства отметил, что у регоператора на начальном этапе оказался сформирован не весь коллектив. Однако за последние несколько дней «Куприт» принял на работу 30 сотрудников для вывоза мусора и очистки контейнерных площадок в ночные смены.- В первые январские дни всегда образуется большое количество отходов, - подчеркнул Александр Чурин. - Здесь нужно отметить неполную готовность «Куприта» обеспечить вывоз повышенного количества мусора. Провалы у нас были 1, 2, 3 января. Они были не катастрофичны, но не позволили вывезти весь объем. Перелом случился с 5-го на 6-е число. Однако сейчас ситуация стабилизировалась.Сказалась и нехватка мусорных контейнеров. По мнению председателя правительства, их количество не соответствует потребностям жителей. Сейчас «Куприт» занимается закупкой новых контейнеров.В целом же, в областном правительстве отметили что «мусорного коллапса» в Кирове не было. Регоператор столкнулся с избыточным образованием ТКО в новогодние праздники. Однако в ближайшее время АО «Куприт» вновь планирует выйти на плановые объемы. Точечные проблемные места ликвидируют в ближайшие 2-3 дня.