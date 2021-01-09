Текущий год будет богат на астрономические события. Об этом сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».Затмения и планетыВ 2021 году ожидается два солнечных и два лунных затмения. Правда, в Кировской области мы сможем наблюдать только одно солнечное затмение, которое состоится 10 июня. В городе оно начнётся в 13:32 и закончится в 15:43.Астрономы-любители напоминают - при наблюдении за солнцем в телескоп или бинокль нужно использовать специальные фильтры. Иначе можно потерять зрение.Также в этом году произойдёт 19 соединений планет, но в нашем регионе для наблюдений будут доступны лишь два:20 января в 21:56 - соединение Марса и Урана,29 мая в 06:16 - соединение Меркурия и Венеры (наблюдать явление лучше всего вечером 28 мая).Кометы и метеорные потокиКак сообщают в «Любительской астрономии», в 2021 году доступными для малых и средних телескопов будут четыре кометы:P/Tempel (10P),P/Pons-Winnecke (7P),P/Tuttle (8P),P/Borrelly (19P).Ожидаемый блеск этих комет составит ярче +10m.Отмечается, что список может меняться из-за открытия новых комет и роста блеска ожидаемых, а также потерь известных небесных странниц.Если говорить о метеорных потоках, то лучшими для наблюдений будут Эта-Аквариды, Персеиды и Дракониды:6 мая - максимум активности Эта-Аквариды (наблюдается около 50 метеоров в час),12 августа - Персеиды (около 110 метеоров в час),8 октября - Дракониды (около 20 метеоров в час).Отметим, 21 января начнётся зимний сезон видимых пролётов Международной космической станции, который продлится до 6 февраля. МКС будет видна по вечерам.