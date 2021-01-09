Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 9 января.- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 230 новых случаев заражения коронавирусом;- 303 жителя области выздоровели;- амбулаторно лечатся 13112 человек.В инфекционные стационары госпитализировано 3128 пациентов. Из них с подтвержденным диагнозом «коронавирус» 2709 человек. У 2615 жителей региона болезнь протекает с пневмонией. Еще 419 пациентов лечат от пневмонии, результатов тестов на COVID-19 у них пока нет. В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 113 человек, 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ.По информации сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в Кировской области скончался еще один пациент с COVID-19. Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 238 (+1). Отметим, что региональный Минздрав не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в области.В лабораториях области за последние сутки сделали 5558 тестов на новую инфекцию. Медучреждения провели 601 исследование легких на КТ.Напомним, что врачи Кировской областной детской больницы спасли 10-летнюю девочку, у которой оказались поражены все органы и системы. Как выяснилось, это последствия коронавируса, которым ранее ребенок переболел бессимптомно.