В начале 20-х годов прошлого века советская власть еще не определила свое отношение к новогодним праздникам: о масштабных гуляниях в Вятке газеты не писали, но и официального запрета на празднование не было. В рядах большевиков были те, кто считал праздник «буржуазным предрассудком» и «пережитком досоветского прошлого», но были и те, кто лояльно относился к новогодним гуляньям. Например, Владимир Ленин лично участвовал в «Ленинских Елках» в Сокольниках.ВМЕСТО ТЕАТРА ИЛИ КИНО - НА СУББОТНИКВ прессе наступление Нового, 1921, года преподносили как новый этап в развитии государства и общества. Советская власть почти полностью разбила своих врагов в Гражданской войне, и газеты рапортовали о строительстве нового мира и решительных шагах по укреплению народного хозяйства.При этом 31 декабря рабочие на вятских фабриках и заводах трудились по обычному графику: по 8 часов. А вот 1 января 1921 года местные власти объявили выходным днем.Новый год люди в основном отмечали в кругу семьи с традиционными поздравлениями и подарками, особенно для детей. Но уже без елок и больших публичных мероприятий. По крайней мере, ни о каких подобных явлениях газеты того времени не упоминали. Нет сообщений также о концертах в театре и кино. Только вятский губернский музей искусства и старины приглашал к себе на выставки «для удовлетворения чувства изящного и отвлечения от прозы жизни».При этом периодические издания активно призывали вятчан на субботники. Один из них состоялся 2 января в 10 утра, когда партийные и беспартийные граждане вышли на работы по распилу дров в речном порту.ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ - ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИПразднования проходили и в рабочих клубах, правда, довольно скромные. Так, 31 декабря 1920 года в клубе водников кружок драматического искусства рганизовал спектакль. Артисты-любители разыграли пьесы «Медведь», «Юбилей» и «Павел Иванов». Затем выступил председатель Райкомвода Верещагин. Он подвел итоги работы за последние 12 месяцев и «призывал к работе в деле улучшения и поднятия водного транспорта». А Новый год триста собравшихся водников встретили пением пролетарского гимна.В последний день года свой вечер устроил и городской Совет, но это был не благотворительный праздник, устроенный с целью сбора средств в пользу рабочих Донбаса.В то время, как, впрочем, и сейчас, новогодняя пора была временем добрых дел. Так, «Вятская правда» сообщала, что члены хозяйственного совета 1-й роты Вятского отдельного рабочего батальона совместно со служащими гублескома на Загарской пристани устроили субботник для помощи красноармейцам-инвалидам Загарской волости Вятского уезда, пострадавшим от пожаров. Активисты заготавливали лес и строили новые дома для страждущих военных. А лесничества выделили материалы для пострадавших от стихийных бедствий жителей Малмыжского уезда.В конце декабря 1920 года союз медицинских работников устроил воскресник помощи нуждающимся детям, а красноармейцы города Сарапула решили отчислить в пользу детей свой двухдневный заработок и устроить субботники по строительству детских домов.1 ЯНВАРЯ - НА ЛЫЖИ И КОНЬКИТрадиционно в новогоднюю пору вятчане активно занимались спортом и физкультурой. Уже 1 и 2 января 1921 года в губернском центре состоялись соревнования по фигурному катанию и лыжным гонкам, которые были предварительным этапом первенства Вятской губернии. Спортсмены-лыжники должны были пробежать 1 января 25 километров. Запись участников соревнований шла у секретаря Горспортсоюза в последний день года до 20-00. А 8 и 9 января в Котельниче состоялся уже основной этап чемпионата губернии по лыжам и конькам.