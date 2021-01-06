Региональный оператор «Куприт» дополнительно принял на работу 27 сотрудников для вывоза мусора и очистки контейнерных площадок в ночные смены. Кроме того, на улицах Кирова задействовано максимальное количество спецтехники. Уже в ближайшее время регоператор планирует выйти на плановые объемы. В пресс-службе правительства Кировской области отмечают, что управляющие компании могут оказать поддержку по приборке возле контейнерных площадок.Уточняется, что с начала года АО «Куприт» вывез более 2000 тонн отходов. Такое количество мусора связано с тем, что в новогодние праздники люди чаще находятся дома и выбрасывают больше ТКО. Так, в начале января количество отходов превышает обычное в три раза.При этом, по словам руководителя Кировского экологического общества Александра Штина, в последние три дня ситуация в городе «начинает выравниваться». Число переполненных мусором контейнерных площадок сокращается. От накопленных отходов очищены микрорайоны Метроград, Чистые пруды, Нововятск, а также центр города.- По данным, поступающим через обращения в социальных сетях, есть недостатки в работе в ряде районов, например, в Котельничском, Свечинском, - сообщил общественный экологический инспектор. - Но работа ведется и там, и в ближайшее время ситуация должна нормализоваться. Во взаимодействии с министерством охраны окружающей среды и регоператором вопрос находится и на нашем контроле.Напомним, что с 1 января жители региона могут обратиться по вопросам сбора и вывоза ТКО на горячую линию по телефону: (8332) 63-16-11.