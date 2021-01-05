Метеорологи-любители опубликовали прогноз погоды на первый месяц нового года. Среднемесячная температура воздуха в Кировской области, вероятнее всего, будет на градус ниже в западной части региона и на 1,5-2 градуса - в восточной. Количество осадков ожидается в 80-100% от нормы.АНТИЦИКЛОН С БАРЕНЦЕВА МОРЯЕсли до 6 января в регионе будет тепло и снежно, то в Рождество кировчанам стоит приготовиться к морозам до -25, а местами и до -30 градусов. Причина резкого изменения погоды - в смещении антициклона с Баренцева моря.Однако, по прогнозам Gismeteo, уже 9 января в Кирове вновь ожидаются комфортные для прогулок температуры. Днем столбик термометра будет достигать отметки -8…-12 градусов, ночью до -14. Может пройти сильный снег.ВНОВЬ ЗАМОРОЗКИ И ПОТЕПЛЕНИЕОчередное похолодание наступит в городе с 16 января. Днем температура воздуха будет составлять -17 градусов, ночью до -19. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой снег.Еще сильнее в Кирове похолодает с 20 по 23 января. Днем возможны заморозки до -20 градусов. Ночами столбик термометра может опускаться до -23. При этом погода порадует кировчан солнечными днями и отсутствием осадков.С 27 января в город вернется теплая и снежная погода. Днем синоптики прогнозируют до -9…-12 градусов. Ночами ожидается -14…-16.