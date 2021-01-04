В правительстве Кировской области 2 января состоялось совещание по проблемам вывоза ТКО. В первые дни нового 2021 года региональные сообщества в социальных сетях были фотографии с невывезенным мусором.Сбор ТКО региональный оператор осуществляет с 1 января. Однако частный перевозчик, который работал ранее , не справлялся со своими обязанностями: мусор не вывозился несколько суток. Поэтому возникли некоторые сложности.Уже 2 января ситуация улучшилась, подключили больше спецтехники. Сейчас в сборе отходов участвуют около 30 машин. К сегодняшнему дню ситуация нормализовалась в Нововятском районе, а также в Ганино и Костино.Эдуард Патрушев, руководитель регоператора, сообщил, что сейчас ведется работа по привлечению субподрядчиков для очистки контейнерных площадок, а «Куприт» набирает штат, который будет работать в ночные смены.Управляющим компаниям на совещании посоветовали очистить от снега контейнерные площадки для удобства вывоза. Перевозчику обязаны «вручить» ключи от шлагбаумов и номера телефонов лиц, которые смогут оперативно обеспечить проезд спецтехники.Напомним, что 1 января регоператор открыл горячую линию - (8332) 63-16-11, позвонив на которую жители города могут получить оперативную информацию по сбору и вывозу мусора. Каждое сообщение, поступившее на этот номер телефона, отрабатывается.