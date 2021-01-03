В Кировской области 16-летняя девушка попала на стол хирурга перед самыми новогодними праздниками с сильными болями в животе. После операции врачи извлекли из ее желудка 300-граммовый клубок волос. Как сообщает пресс-служба правительства региона, у пациентки обнаружилась весьма редкая патология - трихобезоар. К счастью, операция завершилась успешно.Трихобезоар - скопление свалявшихся непереваренных веществ, которые сбиваются в один плотный комок в желудке. В данном случае это были волосы. Все потому, что юная пациентка имела весьма дурную привычку покусывать кончики волос в моменты стресса или задумчивости.ВСЕ ИЗ-ЗА ДУРНОЙ ПРИВЫЧКИПо собственному признанию девушки, сначала у нее заболела верхняя часть живота, но кировчанка не обратила внимание на боль. И лишь после того, как терпеть стало невозможно, мама пациентки вызвала врачей. Сперва у девушки подозревали аппендицит, но УЗИ и ФГДС показали: в желудке у девочки находится инородное тело. И ее госпитализировали в областную детскую больницу.- Я подозревала, что у меня могут быть волосы, но я не думала даже, что их там так много может скопиться, - признается девушка. - Я очень волновалась перед операцией.Хирурги провели полостную операцию, которая прошла успешно. Из желудка юной кировчанки извлекли клубок волос весом в 300 грамм и размерами 10 на 15 см. Сейчас девушка восстанавливается после операции. Это займет чуть больше времени из-за характера операции. Однако врачи полагают, что уже через неделю девушка вернется домой. Сама пациентка говорит, что ее ничего не беспокоит, и обещает, что теперь будет стараться контролировать свою дурную привычку.ЧТО ГОВОРЯТ ВРАЧИПо словам кировского детского нейрохирурга Эдуарда Сырчина, трихобезоар - очень и очень редкая патология. В мировой литература до 1991 года врачи описали всего 400 таких случаев. Однако случай 16-летней пациентки не стал первым для врачей Кировской областной детской клинической больницы. Так, в 1999 году в учреждение привезли 14-летнюю девочку, из желудка которой врачи извлекли 900-граммовый клубок волос. Между прочим, трихобезоаром, по словам хирурга, могут стать также ногти, волокна растений, нитки, ресницы и другие мелкие вещи.