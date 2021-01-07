Кировская область в течение 2020 года в одних рейтингах занимала довольно высокие позиции, в других находилась в самом конце списка и российских регионов. Мы решили вспомнить, по каким показателям нас оценивали.16 местоВ самом начале текущего года, по данным аналитического агентства «Смыслография» и Коммуникационного агентства «АГТ», Девица Метелица из Вятских Полян попала в рейтинг самых популярных сказочных новогодних персонажей. Она вошла в ТОП-20, заняв почетное 16-е место.18 местоХорошо у нас, по данным «РИА-Рейтинг», обстоят дела с погашением кредитов. По подсчетам экспертов, в среднем на каждого трудоспособного жителя области в 2019 году приходилось по 200 тысяч рублей заемных денег. Вовремя не были погашены 3,35% банковских ссуд. Если учесть, что в начале перечня - регионы с самым низким процентом не вовремя погашенных кредитов, то 18-я позиция из 85 достойна уважения.55 местоПо отсутствию вредных привычек область на 55 месте из 85 возможных. Исследование подготовили специалисты агентства «РИА Рейтинг». Они учитывали потребление жителями алкоголя и табака, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, которые совершались в состоянии опьянения. Надо отметить, что по сравнению с предыдущим годом мы улучшили свои позиции, поднявшись на три строки. В лидерах рейтинга оказались Чеченская Республика и Дагестан. Больше всего склонны к вредным привычкам - в Сахалинской и Магаданской области.64 местоА вот дальше ситуация складывается уже не так хорошо. По доступности жилья регион на 64-й строке. По мнению экспертов «РИА-Рейтинг», кировская среднестатистическая семья с одним ребенком может накопить на квартиру площадью 60 кв. м за 8,6 года. Такая недвижимость кировчанам обойдется в 2,4 млн рублей, что ниже среднего по стране (учитывались цены начала 2020 года – Ред.). А заработок одного жителя региона в 1-ом полугодии, по данным Кировстата, в среднем составлял 34,1 тыс. рублей.75 местоСпециалисты «РИА-Рейтинг» также посчитали, сколько свободных денег должно оставаться в семьях после самых необходимых трат. В расчет брали семьи со средней для каждого региона зарплатой и с одним или двумя детьми. Благосостояние семьи определяли по максимально возможному остатку денежных средств после минимальных расходов. В Кировской области в семье с двумя детьми это 10206 рублей. По этому показателю наш регион находится на 75 месте.79 местоОтличились мы и как один из самых пьющих регионов. Согласно рейтингу, составленному ФП «Трезвая Россия», наша область на 79-й позиции, при этом 85 место - самый «проблемный» субъект страны. Таким образом, кировчане вошли в не очень почетный ТОП-10 регионов, где живут любители крепких напитков.Рейтинг городов по так называемому индексу Ильфа и Петрова Этот список составили наши коллеги в попытках найти в стране «идеальный уездный город N».2 местоПо результатам kp.ru, Киров занимает почетное второе место по количеству магазинов, предлагающих товары для охоты. Их у нас в городе 11 штук - то есть 0,20 заведений на 10 тысяч населения. Обогнал нас по страсти к охоте только соседний Ижевск.34 местоВ Кирове насчитали 385 парикмахерских, такое количество расположилось в нашем городе. Оказывается, этого мало: 34 место из 38 в рейтинге.А вот для желающих подстричь бородку заведений намного меньше: 10 барбершопов на весь Киров. Оказывается, что этого вполне достаточно для 28 места из 37. К слову, по этому показателю мы обогнали соседние Ижевск и Набережные Челны: у первых 7 точек для бородачей, у вторых - 9.35 местоА вот по количеству кафе-кондитерских наш город расположился на 35 месте из 37. Небольших забегаловок много, а хороших точек, согласно рейтингу, не особо. Таких точек у нас всего 35 - даже по одному заведению на 10 тысяч кировчан не выходит. С местами более шикарными совсем плохо: 15 ресторанов на весь город и 37, последнее, место в рейтинге