2020 год во многом изменил привычный уклад жителей Кировской области. Широких гуляний в этом году не было. Пандемия коронавируса и связанные с профилактикой распространения новой болезни ограничения заставили перенести многие мероприятия, в том числе и новогодние, в онлайн-формат.Правда, в Кирове все же возвели ледовый городок на Театральной площади. Кроме того, установили елки и праздничные украшения в Кочуровском парке, в парках Победы и Аполло, микрорайонах Чистые пруды и Лянгасово, а также в поселке Дороничи. Кировчан, которые планируют посетить эти площадки, просят быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛК новогодним каникулам в Кирове также по традиции установили горки и залили катки. И не только на главной площади города. Впервые в этом году ледовую площадку залили в Гагаринском парке. Рядом с ней открыли мини-кафе, аттракционы и прокат коньков. Кировчане также смогут покататься в Коминтерне и парке ЛПК. Благодаря активным жителям, а также спортшколам № 5 и «Союз» катки появились во дворах и возле учебных заведений. Провести время с пользой для здоровья могут все желающие, правда, опять же соблюдая все санитарные нормы.Не отменили в этом году и ставший уже традиционным «Забег обещаний». Это мероприятие проводится во многих городах нескольких стран. Принять в нем участие очень просто.Нужно:1) зарегистрироваться на сайте,2) получить нагрудный номер,3) написать на нем желание, исполнение которого ожидаете в этом году,4) побежать навстречу своей мечте.В прошлом году в акции участвовали не только жители областного центра, но и бегуны в Вятских Полянах, Кирово-Чепецке, а также Слободском, Юрьянском и Белохолуницком районах. В этом году в Кирове центральной площадкой стал Кочуровский парк. Все, стремящиеся к исполнению своих заветных желаний, пробежали 1 января дистанцию в 2021 метр.А еще к новогодним каникулам для детей в областном центре соорудили 340 горок. 14 - в любимых местах отдыха горожан и 326 во дворах.Но пандемия все же повлияла на спортивную жизнь региона. В этом году не состоялась традиционная лыжная гонка на Кубок губернатора Кировской области, которая проводилась с 1981 года.МАСТЕР-КЛАССЫ И ЭКСКУРСИИУ всех, кто не привык сидеть дома даже в условиях карантина, есть возможность сходить в кино или театр. Со 2 января начались представления в кировском цирке. В новогодние праздники также продолжают работать музеи.Так, в краеведческом музее в каникулы проходит сразу несколько выставок.«Диорама» приглашает кировчан и гостей города на экскурсии «История новогодней игрушки» (0+) и «Плетеная сказка» (0+). В доме-музее М.Е. Салтыкова-Щедрина можно узнать, xто носили и как проводили свой досуг кировчане в холодную зимнюю пору в конце XIX-начале XX века. А в главном здании музея на Спасской, 6 проходит несколько мастер-классов.Конечно, на все мероприятия можно попасть только при условии соблюдения всех противоэпидемиологических мер.А вот Дома культуры, библиотеки и Центры местной активности все праздничные программы и развлекательные мероприятия проводят в дистанционном режиме. Учреждения культуры приглашают на концерты, спектакли, мастер-классы и викторины только в онлайн-формате. Но благодаря этому присоединиться к ним может любой желающий.