БОЛЬНИЦЫВ новогодние каникулы для жителей будет круглосуточно работать служба скорой медицинской помощи, Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии и дежурные службы медучреждений. Вызвать экстренную медицинскую помощь кировчане могут по номерам: 03,103, 112.При неотложных случаях взрослые с заболеваниями глаз могут обратиться в Кировскую клиническую офтальмологическую больницу: г. Киров, Октябрьский проспект, 10а.Срочную помощь детям при травмах и внезапных заболеваниях глаз круглосуточно окажут в приемном покое Кировской областной детской клинической больницы: г. Киров, ул. Менделеева, 16.За экстренной стоматологической помощью можно обратиться в поликлинику Кировского клинического стоматологического центра: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 92.Терапевты, врачи общей практики и врачи педиатры будут принимать пациентов с 08.00 до 20.00 в поликлиниках по месту жительства. Рентгенологические кабинеты будут работать в часы работы поликлиник.К «узким специалистам» на прием можно будет попасть 3 и 6 января. Записаться и уточнить график работы кировчанам предлагают с помощью сервиса «Электронная регистратура».ПРИ КОРОНАВИРУСЕПациенты с коронавирусом, у которых болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно, могут обратиться за медицинской помощью в Амбулаторный центр диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Работа учреждения организована на базе поликлиники № 3 Кировского клинико-диагностического центра на улице Молодой Гвардии, 98. Центр открыт ежедневно с 08.00 до 20.00.КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЛИНИИЗапись на вакцинацию: 122.Единый call-центр для родственников инфекционных госпиталей: 41-89-22.Областной наркологический диспансер: (8332) 45-53-70.Кировский областной хоспис по вопросам назначения и выписки обезболивающих препаратов: (8332) 40-80-22.Справочный телефон по вопросам записи на прием к врачу через «электронную регистратуру»: 8-800-100-43-03, 8 (8332) 21-43-03.Горячая линия по вопросам социального обслуживания населения: 8-800-201-21-09.Горячая линия по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий: (8332) 22-71-24.ГИБДДМежрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД по Кировской области в новогодние каникулы будет работать 4 и 8 января. Для получения услуги жителям рекомендуют заранее записаться на Едином портале госуслуг. Также можно обратиться в подразделение на Химическом переулке, 1а и записаться на прием в порядке «живой» очереди. Часы работы: с 08.00 до 16.00.ПОЧТА1, 2 и 7 января - выходные. В эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Остальные дни - в привычном режиме.КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫПри отсутствии холодной воды - аварийно-диспетчерская служба МУП «Водоканал»: 699-500.При отсутствии горячей воды и отопления - диспетчерская служба ОАО «Кировская теплоснабжающая компания»: 716-716.Единая дежурная диспетчерская служба: 48-00-00.МКУ «Служба похоронного дела»: 216-215«ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»Оперативно-диспетчерская служба:Горячая линия (в том числе информация об отключениях): 255-977;Диспетчер по Кирову: 56-40-34.