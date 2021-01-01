Праздничные дни нового года будут снежными и не очень морозными. В первые дни столбик термометра не будет опускаться ниже - 10 градусов. Правда, после 5 января может похолодать до - 15 - 18 градусов.В пятницу, 1 января, будет пасмурно. Синоптики прогнозируют небольшой снег. Температура практически весь день будет - 8 - 10 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-4 м/с. Атмосферное давление ожидается достаточно высоким - 761 мм рт. ст.В субботу, 2 января, погода почти не будет отличаться от предыдущего дня. Столбик термометра в течение всех суток будет держаться на отметке - 7 градусов. Небо закроют облака, синоптики по-прежнему прогнозируют небольшой снег. Юго-восточный ветер усилится до 4,5 м/с. Атмосферное давление останется высоким.В воскресенье, 3 января, погода не изменится. Только немного стихнет ветер - до 2,5 м/с. И к вечеру начнет повышаться атмосферное давление немного повысится - до 762 мм ртутного столба.В понедельник, 4 января, давление продолжит повышаться – до 766 мм рт. ст. Столбик термометра также будет показывать - 7 градусов. Снег усилится. А вот юго-восточный ветер станет тише - до 1,5 м/с.Во вторник, 5 января, температура воздуха начнет понижаться - до - 10 - 12 градусов. Синоптики также обещают небольшой снег. Юго-восточный ветер стихнет и начнет менять свое направление. В течение суток он подует сначала с севера, затем станет северо-восточным и к ночи восточным. Но почти незаметным - не более 1 м/с. Атмосферное давление продолжит повышаться – до 772 мм рт. ст.В среду, 6 января, столбик термометра опустится до - 15 градусов. Все так же будет идти небольшой снег. Скорость восточного ветра не превысит 1,2 м/с. Атмосферное давление останется высоким.В четверг, 7 января, температура понизится до - 18 градусов. Снег не прекратится. Ветер будет почти незаметным, но к вечеру поменяет свое направление на юго-восточное. Атмосферное давление немного снизится - до 770 мм рт. ст.В пятницу, 8 января, столбик термометра будет колебаться на отметках- 16 - 19 градусов. По-прежнему будет идти небольшой снег. Скорость юго-восточного также ветра не превысит 1,2 м/с. Атмосферное давление останется высоким.В субботу, 9 января, снег наконец прекратится. Температура воздуха будет такой же, как в предыдущий день. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 1,5 м/с. Атмосферное давление понизится до 766 мм рт. ст.В воскресенье, 10 января, столбик термометра будет колебаться на отметках от - 12 до - 15 градусов. Снова пойдет небольшой снег. Ветер сменит направление на юго-западное, но не усилится. Атмосферное давление понизится до 761 мм рт. ст.