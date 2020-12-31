До самой главной ночи в году осталось несколько часов, и вряд ли кто-то останется в стороне от новогодних празднований. А они, как правило, активны и проходят на свежем воздухе. «Комсомолка» подготовила для кировчан традиционный прогноз на ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года.Вопреки всем прогнозам, жутких морозов ждать не стоило. В течение всего дня 31 декабря небо будет пасмурным, температура - стойко держаться на отметке в -10 градусов. Сильного ветра не обещается, однако местами могут быть порывы до 7 м/с. Следует также учитывать, что атмосферное давление вновь сильно завышено - до 758 мм ртутного столба.С 21 часа в городе местами ожидается снег. Однако погода обещается преимущественно без осадков - до 23 часов. С этого момента синоптики предвещают обложной снег. Праздничную полночь кировчане встретят под снегопадом и, возможно, в легком тумане. С 12 часов ночи температура воздуха поднимется до -7 градусов. Может подняться ветер - ожидаются порывы до 8 м/с.Осадки прекратят выпадать около четырех часов утра. В течение первого дня нового года погода обещает быть спокойной. Местами по городу все еще возможен легкий снег, который полностью прекратится с 15 часов. Температура воздуха 1 января составит около -7 градусов. Советуем кировчанам не налегать на алкоголь - атмосферное давление останется слишком высоким даже в новом году.