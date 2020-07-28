2020-07-28T14:51:27+03:00
Происшествия

В Кирове дорожники и прохожие устроили драку на лопатах

Сейчас полиция проводит проверку по этому случаю
Анастасия Трефилова
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Драка на лопатах произошла средь бела дня на перекрестке Казанской и Пролетарского. Фото: скриншот с видео vk.com/zlo43Драка на лопатах произошла средь бела дня на перекрестке Казанской и Пролетарского. Фото: скриншот с видео vk.com/zlo43
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В Кирове посреди бела дня дорожникам объявили войну жители. Видео эпической битвы появилось в группе «Злой Кировчанин» 27 июля. Снимали издалека - видимо, опасаясь попасть под горячую руку. Автор поста сообщил, что произошла драка на перекрестке Володарского и Пролетарской.

БИТВА НА ЛОПАТАХ

На кадрах прекрасно видно, как некий мужчина с лопатой наперевес несется к одному из работников дорожной службы. Его быстро уронили, и орудие возмездия, как переходящее знамя, досталось следующему обывателю. К чести дорожников необходимо сказать, что они тоже отбивались чем-то вроде лопаты.

По кому-то все-таки попали - урон понесли представители обеих противоборствующих сторон. Причем атакующие спотыкались и падали довольно часто, в отличие от оппонентов. Вполне возможно, что буйные молодцы были не совсем трезвы. Да и, не будь это так, вряд ли бы они вообще полезли в драку.

Догонялки заняли всего минуту, судя по ролику. Могли бы и больше, да неравнодушные прохожие поспешили разнять драку.

«ДЕЛО НАСТОЯЩИХ ДЖЕДАЕВ!»

В комментариях под постом с роликом немедля развернулась собственная баталия.

- Таджики асфальт делят!

- Это дело настоящих джедаев!

- Чертей гоняют!

- Видимо, у рабочего совесть проснулась, и он стал класть асфальт по технологии, а прорабу не понравилась самодеятельность.

- Детство вспомнили. В ляпки решили поиграть.

- Это так начальство добивается успеваемости.

- Отныне за плохо сделанные дороги можно бить рабочих.

ОФИЦИАЛЬНО

«Комсомолка» позвонила в областное УМВД за подробностями драки. Причину ее, к сожалению, нам сказать не смогли.

- Зарегистрировано обращение одного из дорожных рабочих, которому нанес побои гражданин на перекрестке улиц Казанской и Пролетарской, - рассказали нам в пресс-службе ведомства. - Все участники инцидента установлены. Сейчас проводится проверка, решается вопрос о привлечении нападавшего к ответственности за нанесение побоев.

В Кирове дорожники подрались с прохожими.Видео: vk.com/zlo43

ИСТОЧНИК KP.RU

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