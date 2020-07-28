«По шаблону работать не получится»: кировский PR-специалист рассказала об особенностях профессии

28 июля в России отмечается День PR-специалиста. Эта профессия становится все более популярной в России. Сейчас в любой крупной компании обязательно имеется свой PR-отдел. Главная цель любого пиарщика - помочь предпринимателям продвинуть на рынке свои товары и услуги, а также раскрутить новые торговые марки и бренды, чтобы они стали узнаваемыми. Анастасия Михайлова, менеджер по PR и развитию с 8-летним стажем, рассказала «Комсомолке» об особенностях и тонкостях этой профессии.

Обучаясь на факультете журналистики, Анастасия уже с первого курса проходила практику в кировских СМИ. Получив практические навыки, стала подрабатывать сначала в пресс-службе родного вуза, а потом пресс-секретарем в одной из организаций. Тогда она твердо решила, что хочет продолжить обучение в магистратуре, но уже по направлению «реклама и связи с общественностью». Вечерние занятия совмещала с работой, что позволило сразу приобретать и знания, и навыки.

- Сначала было сложно перестроить ход мыслей: журналистика и пиар - сферы похожие, но суть принципиально разная, - рассказала PR-специалист. - Мое мнение: если тебе привили мышление журналиста, то думать как пиарщик сразу не получится. Должны пройти годы. Отстоять интересы компании, продвинуть конкретного человека - это навык, который необходимо развивать не только практически, но и психологически.

По словам Анастасии, в PR-сфере многие работают и без профильного образования, но у человека должны быть задатки с рождения. Это сильные коммуникативные навыки, умение быстро соображать, стрессоустойчивость, грамотность речи, умение свободно и ясно излагать свои мысли даже без подготовки.

- У меня уже с юности формировался навык «продвигать» что-то, - поясняет Анастасия. - Влюбляться в продукт, в человека, компанию, убеждать, как это круто, искать аргументы, отражать «контратаки» - здесь формировался вкус к профессии.

ГЛАВНОЕ - ЭТО РЕЗУЛЬТАТ

Главный инструмент в работе PR-специалиста - это коммуникация. И по шаблону работать не получится: к каждому человеку нужен индивидуальный подход. Поэтому пиарщику нужно постоянно учиться и отрабатывать знания на практике. Как отметила Анастасия, «работаешь, создаешь, ошибаешься... и начинаешь сначала. С каждым разом получается все лучше, а интерес к делу растет».

А эффективность работы PR-специалиста нужно измерять не процессом, а результатом.

- Важно, что о тебе пишут в сети, какие первые ассоциации возникают, - подчеркнула девушка. - Совпадает ли это с продвигаемыми ценностями компании или человека, вписывается ли в имидж. Выстроить грамотную стратегию, а затем аккуратно и эффективно ее реализовать, изменив в нужную сторону общественные волнения - вот глобальная цель работы PR-специалиста.

Анастасия Михайлова рассказала, что получает удовольствие от своей деятельности, когда:

- при хорошо продуманной подаче отлично срабатывает пост в соцсетях;

- в результате совместной командной работы с сотрудниками журнала получается «огненная» обложка и цепляющий внимание читателей разворот;

- удается договориться на бартер на выгодных условиях;

- получается сделать другом компании ранее негативно отзывавшегося о ней в соцсетях клиента;

- в результате комплекса успешных мероприятий создается позитивный имидж человека или компании.

А еще приятно работать с партнерами, которые готовы пойти навстречу пожеланиям клиента, могут понять с полуслова, выстроить адекватную коммуникацию, сделать не для галочки и получить отличный результат.

Анастасия Михайлова не раз принимала участие в форумах, презентациях, конференциях. Фото: предоставлено героем публикации

PR-специалист не стала скрывать, что в ее работе не всегда все гладко получается: бывают и сложности, и ошибки, и трудные задачи, на решение которых приходится тратить больше времени и сил.

- Ошибку может допустить каждый человек, - пояснила девушка. - Профессия пиарщика - не исключение. И в моей практике тоже бывали ошибки. Но главное - их вовремя увидеть и исправить: почти все можно повернуть в свою пользу. Это касается и репутации в интернете. Главная ошибка - сразу сдаться, не попытавшись повернуть ситуацию в свою пользу и исправить допущенную оплошность.

А чтобы ошибок было как можно меньше, Анастасия советует всегда перепроверять информацию, которую нужно донести до большого числа читателей или слушателей. Важно быть в курсе новостей и событий своей компании, родного города, да и страны в целом. А еще уделять внимание любой мелочи в своей работе.

- Разумеется, и у меня не всегда все получалось, - поделилась Анастасия, - были и выгорания: усталость от людей, ежедневной рутины, недопонимания с подрядчиками. Но это все проходит, когда заново влюбляешься в свою работу, в компанию или продукт,

СОВЕТЫ МОЛОДЫМ ПИАРЩИКАМ ОТ АНАСТАСИИ МИХАЙЛОВОЙ

1. Читайте книги с детства. Мир меняется, но базу ничто не заменит. В какой-то момент твое место займет тот, кто не только разбирается в видеомейкинге, но и просто способен одной емкой продуманной фразой доказать твоему будущему работодателю, что он лучше. Или твоему потенциальному спонсору. Чтобы до нее дойти - нужно грамотно говорить. Научиться этому можно, только читая.

2. Тренируйте мозги, играйте в игру «адвокат»-«прокурор» - когда надо одну и ту же ситуацию повернуть в противоположные стороны.

3. Формируйте у себя хороший вкус. Качественная визуальная часть сейчас формирует впечатление о компаниях, организациях и людях.

4. Будьте активными и жадными до работы. Пробуйте, ходите на мероприятия, наблюдайте за работой более опытных коллег.

5. Ведите свой собственный блог. Учитесь излагать мысли в разных форматах. Учитесь следить за статистикой, своей аудиторией, и чувствовать, какие темы заходят. Это очень пригодится в работе.

6. Учите английский – зарубежный опыт поможет быть вам на шаг впереди остальных.

7. Будьте в курсе всех новостей.

8. Верьте в себя, учитесь верить. Вас могут убеждать, что вы еще слишком молоды, вы многого не знаете. Мир сейчас так стремительно меняется – в нашей сфере так нужны незамыленный взгляд, креативные и нешаблонные решения!

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