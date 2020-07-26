Как сделать шикарный снимок: секретами поделился кировский фотограф

Удивительные по красоте пейзажи Кировской области, подсмотренные взглядом профессионального биолога интересные моменты из жизни обитателей вятских лесов и лугов, чудесные цветы, которые можно рассмотреть в мельчайших подробностях - все это замечательные фотоработы Александра Широких.

Макросъемка - любимый жанр Александра Широких. Фото: предоставлено героем публикации

Александр Анатольевич увлекся фотографией на первом курсе института. Тогда родители им на двоих с младшим братом купили в комиссионном магазине зеркальный фотоаппарат «Зенит». Брат Алексей учился в 8 классе. И именно тогда определился с будущей профессией - помогло опять же увлечение фотографией.

Братья Широких взялись за фотодело основательно: начали с изучения специальной литературы. И сразу решили: не использовать реактивы, проявители и закрепители, которые продавались в советских магазинах. Они заинтересовались химией и стали готовить реактивы для фотопленок сами. С этого момента Алексей настолько увлекся химией, что и профессию выбрал, связанную с этой наукой. Он окончил химико-фармацевтический институт в Санкт-Петербурге по специальности провизор.

Александр Анатольевич рассказал корреспонденту «Комсомолки», что они с братом старались постоянно совершенствовать и технику съемки, и реактивы, и способы печати фотографий.

В советское время сложно было найти хорошую аппаратуру для такой съемки. Фото: предоставлено героем публикации

- В журнале «Советское фото» мы прочитали о проявителе «Родинал», который был создан в Германии, - поделился Александр Широких. - Он в зависимости от концентрации позволял получать мягкие, контрастные, мелкозернистые негативы. Мы попытались создать подобный проявитель. Но в его состав входил парааминафенол, который достать было невозможно. Решили синтезировать сами. Удалось найти составляющие химикаты и найти помещение, где можно было проводить эксперименты. И у нас получилось!

Благодаря тому, что ребятам удавалось создавать отличные реактивы, они получали вполне приличные негативы, даже на таких некачественных пленках, как «Тасма» и «Свема». Но и аппаратуру старались совершенствовать. «Зенит» сменили на старую камеру Praktica, купленную тоже в комиссионке, перепробовали массу советских объективов. По словам Александра Анатольевича, которого привлекала макросъемка, все они не давали нужного эффекта. В начале 90-х годов брат подарил Александру камеру Minolta, и с этих пор они стали использовать только импортную технику.

Увлечение фотографией помогало Александру Широких и в учебе, и в работе. В студенческие годы он использовал свои снимки как иллюстрации для научных и дипломных работ. Сейчас они помогают в подготовке презентаций для студентов-биологов, у которых Александр Анатольевич читает лекции. Все свои научные публикации он также иллюстрирует собственными очень качественными снимками. И если учесть, что Александр Широких - микробиолог, и на фотографиях - микроскопические организмы, можно уверенно назвать его профессионалом в жанре макросъемки. Александр Анатольевич рассказал, как ему удается получить четкие и яркие фотографии объектов, размер которых всего несколько миллиметров.

Александр Анатольевич рассказал, как ему удается получить четкие и яркие фотографии объектов, размер которых всего несколько миллиметров. Фото: предоставлено героем публикации

- В советское время сложно было найти хорошую аппаратуру для такой съемки: применяли кольца для макросъемки, единственный более-менее подходящий макрообъектив «Волна - 9», - поясняет фотограф. - Но постепенно приобрел все необходимое для макросъемки, хотя добиться резкости на всем пространстве все же сложно. Сейчас при обработке таких снимков использую специальный прием - стекинг. Практиковался ученный в макросъемке, снимая сначала цветы и насекомых, затем стал фотографировать и более мелкие объекты, предмет своих исследований.

А еще Александр Анатольевич любит фотоохоту, может часами сидеть в засаде, выжидая удачный кадр. Особенно нравится ему фотографировать птиц, хотя к ним сложно близко подобраться.

- В фотоохоте тоже свои нюансы есть, - поясняет фотограф, - даже имея полнокадровую камеру Canon, не мог получить снимки отличного качества. И не мог себе позволить хороший объектив, так как они были очень дороги. Покупал различные телеобъективы, но они меня не устраивали. В конце концов купил телеобъектив Canon-400/5,6L. Относительно дешев, и дает хорошее качество изображения.

Александр Широких рассказал о нескольких ситуациях, когда пригодились знания биолога и умения фотоохотника.

- Я очень хотел снять кулика большого веретенника, - говорит Александр Анатольевич, - но он близко к себе человека не подпускает, реагирует на контур человека. Однажды гулял на Порошинском аэродроме с собакой и увидел эту птицу. Приказал собаке лежать и пополз к объекту фотосъемки. Я двигаюсь за оригинальным снимком, оглянулся - собака ползет за мной.

К этому кадру Александру Широких пришлось ползти. прчем вместе с собакой... Фото: предоставлено героем публикации

Однажды в Нургушском заповеднике Александр Широких караулил крапивника, сидел в ожидании птицы - в штормовке и накомарнике. Вдруг шорох, повернулся и увидел лису.

Александр Анатольевич любит фотоохоту, может часами сидеть в засаде, выжидая удачный кадр. Фото: предоставлено героем публикации

Но снять не получилось - фокус был настроен на расстояние от 3 метров, а она была ближе. Иногда получаются отличные фото с одного кадра, как, например, кулик-сорока, снятый в Нургуше с байдарки. А порой для одного отличного снимка приходится раз 50 и более фотографировать объект. Так получилось со стрекозой, сфотографированной в полете.

Стоит отметить, что Александр Широких - председатель фотоклуба «Диана», с членами которого он всегда делится своим опытом.

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