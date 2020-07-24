«Однажды меня попросили сделать букет для незрячего мужчины»: кировский флорист об изнанке профессии

По словам героини нашей публикации, любовь к цветам ей привили близкие еще в детстве. Так, весной в доме всегда стоял букет сирени. Летом радовал аромат роз, а осенью - астр и гладиолусов. Все растения - из своего огорода, ведь «в 80-е цветочных магазинов в городе было немного».

«НУЖНО УМЕТЬ ОБРАЩАТЬСЯ С ШУРУПОВЕРТОМ»

Свои первые букеты девушка пробовала составлять еще во время учебы в университете на курсе цветоводства. Как отмечает Оксана Мартыненко, работы в чем-то выглядели неуклюже, но «желание сделать что-то похожее на картинку из журнала было велико».

Позднее по счастливой случайности кировчанка устроилась на работу в Свадебный центр для молодоженов, где познакомилась со свадебной флористикой.

- Там меня окружали люди, которые не боялись экспериментировать, - рассказала горожанка. - Они давали мне возможность воплощать идеи. Уже оттуда я и пришла работать в цветочный магазин флористом.

По словам специалиста, о решении работать с цветами она не жалеет. Для флориста увлекателен не только сам процесс составления букета, но и закупка цветов, общение с заказчиком, решение технических задач и возможность создавать новое. Самый ценный результат кропотливой работы - улыбки и слова благодарности от довольных клиентов. Хотя, конечно, не обходится и без сложностей.

- Нужно быть готовым к тому, что все люди разные со своим настроением и проблемами. Кроме того, важно понимать, что флористика - это еще и физический труд. Недаром во всем мире много флористов-мужчин. К примеру, для воплощения некоторых идей нужно уметь обращаться с шуруповертом, понимать, какой краской какую поверхность покрыть, чтобы добиться нужного эффекта. Флористика - это не только традиционные букеты, но и букеты с использованием каркаса, цветочные и интерьерные композиции, свадебные, новогодние и ритуальные. Но во время поиска ответов получаешь огромное количество эмоций, новых знаний, а иногда, даже новых друзей.

ПОПРОСИЛИ ДОСТАВИТЬ БУКЕТ РОЗ В ОКНО МНОГОЭТАЖКИ

Как рассказала флорист, жители Кирова обычно готовы платить за цветы, которые понравились им на момент покупки. Мужчины чаще всего выбирают розы или же просят включить в букет конкретные цветы, если знают предпочтения своей дамы. Женщины же более тщательно подходят к выбору, опираясь на информацию о человеке, которому хотят сделать подарок.

Кроме того, некоторые покупатели предпочитают цветы, которые будут радовать не одну неделю. Среди них альстромерия, лизиантус, хризантема, и набирающая всемирную любовь гвоздика нежных или необычных расцветок. Обращаются к флористу и с необычными пожеланиями.

- Однажды меня попросили сделать букет для незрячего мужчины, - поделилась Оксана Мартыненко. - Я подобрала цветы с разной фактурой и разными запахами. Был случай, когда зимой заказали огромный букет роз, чтобы доставить их в окно многоэтажки.

По словам кировчанки, несмотря на работу с цветами, она всегда искренне рада подаренному ей букету.

- Мнение, что флористу цветов хватает на работе, ошибочно, - отметила специалист. - Цветы, как и флористы, разные. Для кого-то идеальный подарок - комнатное растение или охапка ромашек, а для кого-то - букет, собранный руками другого флориста. Бывали даже случаи, что ты делаешь несколько букетов на праздник, а клиент один из них дарит тебе в знак благодарности. Чем неожиданнее букет, тем приятнее.

НИКОГДА НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ БУМАГИ ДЛЯ ЦВЕТОВ

Оксана Мартыненко отмечает, что при выборе студии флористики, лучше всего обратиться за советом к своим друзьям или коллегам. Они могут подсказать, где покупают цветы, и все ли их устраивает.

- Сотрудники хорошей студии всегда будут стараться держаться за своего клиента и предлагать ему качественные цветы, - добавила кировчанка. - Кроме того, вы можете попросить сложить букет при вас из выбранных вами же цветов.

При выборе цветов, флорист рекомендует обращать внимание на свежесть цветка. Зелень на стебле должна быть зеленой, сам цветок - без видимых заломов. Если цветы стоят в прозрачных вазах в холодильнике, стоит оценить и чистоту воды.

Кроме того, флорист советует не отказываться от предложения специалиста завернуть купленный букет в бумагу. В том числе, даже если идти недалеко или вы на машине, а на улице - лето.

- Цветы в магазине стоят в холодильниках при температуре около пяти градусов, - поясняет героиня публикации. - И бумага является защитой от температурных стрессов и механических повреждений вашего букета. Если вы планируете перевозить цветы на длинные расстояния, попросите сделать для вас дополнительный «аквабокс». Тогда стебли растений будут находиться во влажной среде.

Конечно же, в помещении не забудьте подрезать стебли цветов секатором или острым ножом, но не ножницами. После этого, цветы стоит сразу же поставить в вазу. Предварительно в воду можно добавить специальные средства, которые вам предложат при покупке букета. Вазу с цветами лучшего всего поставить вдали от прямых солнечных лучей, отопительных приборов и сквозняка.