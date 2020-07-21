Места хватит всем: как развит гостиничный бизнес в Кирове

Первоочередная задача гостя любой страны или города - найти уютное и комфортное место, где можно отдохнуть после насыщенной туристической программы. Надо сказать, что в нашей области гостиничная сфера очень развита. В больших количествах у нас представлены хостелы, турбазы и дома отдыха. Кировстат посчитал, кто приезжает в наши гостиницы, и сколько в них отдыхает.

ПРОЦВЕТАЮЩАЯ СФЕРА

За 2019 год услуги по краткосрочному размещению людей представили 213 организаций, которые располагали почти 16 тысячами мест. Большинство таких предприятий - гостиницы. Также в области развита и санаторно-оздоровительная сфера. Это 16 санаториев на 3,6 тысячи мест по данным за 2019 год.

43 организации отдыха, вместе с детскими лагерями и турбазами предоставили 7,2 тысячи мест.

В 78 номеров высшей категории заселялись гости и туристы нашей области, предпочитающие путешествовать не в одиночку. 23 номера содержат все необходимые условия для инвалидов и людей с ограниченными возможностями.

ЗВЕЗДЫ - НЕ ГЛАВНОЕ

По данным Кировстата, в прошлом году пяти гостиницам области присвоена категория «четыре звезды», десять гостиниц получили «три звезды».

За 2019 год 319 тысяч человек побывали в организациях коллективного размещения. Из них 71% туристов останавливались в гостиницах и хостелах, 19% отдыхали в санаторно-курортных организациях, 10% - на турбазах.

Во многих базах отдыха Кирова гости остаются на целые недели. Фото: фотоархив "КП Киров".

Как выяснилось, большинство жителей и гостей региона останавливались в наших гостиницах не более чем на четыре дня. В санаториях в среднем на 8-14 дней. А вот отдых на турбазах мог длиться и месяц. Кировстат подсчитал, что 52% клиентов этих организаций оставались от 15 до 28 дней.

В основном гостиничные номера заказывали люди, которые приехали в нашу область по деловым или личным вопросам.

ГОСТИ СО ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ

На протяжении 2019 года в область приезжали люди не только из нашей страны, но и всего мира. Хоть граждан России - большинство (98,6%), в регион приезжали 4,5 тысячи иностранцев. Это индонезийцы, колумбийцы, гости из Сенегала, Судана, Шри-Ланки, Гонконга, Кубы, Малайзии. В Кирове побывали гости из Ватикана.

Исходя из всех этих данных можно сделать вывод, что все-таки Вятка была и останется притягательным местом и для соотечественников, и для гостей из далеких и экзотических мест. Немаловажную роль в этом играет и наш гостиничный бизнес, который предоставляет комфортные места для размещения. А если в наш город и районы едут люди, это значит, что эта сфера очень и очень развита.