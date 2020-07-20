ВятГУ провел вручение дипломов в «Minecraft»

Сегодня в онлайн-играх можно не только летать, создавать, строить, но еще и… проводить выпускные. Впервые церемонию вручения дипломов в виртуальном пространстве провел ВятГУ. Инициаторами необычного события стали директор Политехнического института Иван Губин, директор Института математики и информационных систем Антон Земцов и его заместитель Олег Кошкин.

Для выпускного был создан целый сервер, над которым работали 50 человек. Так, команда под руководством первокурсника ФАВТ Кирилла Бабинцева воссоздала учебные корпуса № 6, 8, 9, 10, общежития № 4 и 5 с переходом и территорию между ними.

Важнейшее для выпускников событие прошло 17 июля. Участие в онлайн-мероприятии приняли студенты Политехнического института, Института математики и информационных систем, а также гуманитарных и социальных наук. Вручение дипломов оказалось похоже на сеанс многопользовательской игры. Так, персонажи собрались около сцены, с которой выпускников приветствовали ректор, директора институтов и деканы.

Ректор ВятГУ отметил профессионализм и креативность преподавателей, студентов, и администрации университета. Фото: ВятГУ

- Не от хорошей жизни мы с вами оказались в виртуальном пространстве, - обратился к выпускникам ректор ВятГУ Валентин Пугач. - Можно долго и печально рассказывать, как много мы потеряли живого общения за последние месяцы. Но я считаю положительным моментом то, что и преподаватели, и студенты, и администрация университета проявили профессионализм, креативность, гибкость и очень достойно вышли из этой ситуации.

Затем игроков пригласили на сцену для вручения дипломов. Своими впечатлениями о событии с «Комсомолкой» поделилась выпускница направления «Журналистика» Алина Шипицына.

- Мы подводим итоги четырех лет обучения в новом, необычном для нас формате, - отметила девушка. - Очень круто, что университет не стоит на месте, а движется в сторону современных технологий, внедряет их в учебные процессы и на примере сегодняшнего дня вручает дипломы в игре «Minecraft». Я благодарна университету и преподавателям за то, что у нас была возможность реализовать что-то новое и уникальное. Я уверена, что в ближайшем будущем у студентов будет еще больше таких новых и уникальных продуктов с применением IT-технологий.

Персонажи собрались около сцены, с которой выпускников приветствовали ректор, директора институтов и деканы. Фото: ВятГУ

ВятГУ действительно планирует и дальше проводить события в новых форматах.

- Этот проект не разовый, дальше планируется постепенно отстроить все корпуса ВятГу силами студентов-информатиков и рекламистов, - пояснила заведующая кафедрой журналистики и интегрированных коммуникаций Юлия Игошина. - Сейчас в разработке находится Театральная площадь. Там будут проводиться разные события: вручение студенческих, Дни открытых дверей и другое. Новая форма не заменит очные мероприятия, а даст возможность участвовать в событиях всем независимо от местонахождения.