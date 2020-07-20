2020-07-20T18:22:59+03:00
Общество

ВятГУ провел вручение дипломов в «Minecraft»

Событие транслировали в программе «Zoom»
Иван Кабанов
Поделиться:
Команда воссоздала учебные корпуса и общежития. Фото: ВятГУКоманда воссоздала учебные корпуса и общежития. Фото: ВятГУ
Изменить размер текста:

Сегодня в онлайн-играх можно не только летать, создавать, строить, но еще и… проводить выпускные. Впервые церемонию вручения дипломов в виртуальном пространстве провел ВятГУ. Инициаторами необычного события стали директор Политехнического института Иван Губин, директор Института математики и информационных систем Антон Земцов и его заместитель Олег Кошкин.

Для выпускного был создан целый сервер, над которым работали 50 человек. Так, команда под руководством первокурсника ФАВТ Кирилла Бабинцева воссоздала учебные корпуса № 6, 8, 9, 10, общежития № 4 и 5 с переходом и территорию между ними.

Важнейшее для выпускников событие прошло 17 июля. Участие в онлайн-мероприятии приняли студенты Политехнического института, Института математики и информационных систем, а также гуманитарных и социальных наук. Вручение дипломов оказалось похоже на сеанс многопользовательской игры. Так, персонажи собрались около сцены, с которой выпускников приветствовали ректор, директора институтов и деканы.

Ректор ВятГУ отметил профессионализм и креативность преподавателей, студентов, и администрации университета. Фото: ВятГУ

Ректор ВятГУ отметил профессионализм и креативность преподавателей, студентов, и администрации университета. Фото: ВятГУ

- Не от хорошей жизни мы с вами оказались в виртуальном пространстве, - обратился к выпускникам ректор ВятГУ Валентин Пугач. - Можно долго и печально рассказывать, как много мы потеряли живого общения за последние месяцы. Но я считаю положительным моментом то, что и преподаватели, и студенты, и администрация университета проявили профессионализм, креативность, гибкость и очень достойно вышли из этой ситуации.

Затем игроков пригласили на сцену для вручения дипломов. Своими впечатлениями о событии с «Комсомолкой» поделилась выпускница направления «Журналистика» Алина Шипицына.

- Мы подводим итоги четырех лет обучения в новом, необычном для нас формате, - отметила девушка. - Очень круто, что университет не стоит на месте, а движется в сторону современных технологий, внедряет их в учебные процессы и на примере сегодняшнего дня вручает дипломы в игре «Minecraft». Я благодарна университету и преподавателям за то, что у нас была возможность реализовать что-то новое и уникальное. Я уверена, что в ближайшем будущем у студентов будет еще больше таких новых и уникальных продуктов с применением IT-технологий.

Персонажи собрались около сцены, с которой выпускников приветствовали ректор, директора институтов и деканы. Фото: ВятГУ

Персонажи собрались около сцены, с которой выпускников приветствовали ректор, директора институтов и деканы. Фото: ВятГУ

ВятГУ действительно планирует и дальше проводить события в новых форматах.

- Этот проект не разовый, дальше планируется постепенно отстроить все корпуса ВятГу силами студентов-информатиков и рекламистов, - пояснила заведующая кафедрой журналистики и интегрированных коммуникаций Юлия Игошина. - Сейчас в разработке находится Театральная площадь. Там будут проводиться разные события: вручение студенческих, Дни открытых дверей и другое. Новая форма не заменит очные мероприятия, а даст возможность участвовать в событиях всем независимо от местонахождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Квартиру с плесенью и мухами теперь не узнать: незнакомцы сделали «настоящий евроремонт» для матери четырех детей
Сибирячка воспитывает ребятишек в старом доме, жилье из-за сырости покрылось грибком. Узнав, в каких условиях живут малыши, посторонние люди скинулись на материалы
Новости 24
В домах кировчан временно ухудшится качество воды
Сотрудник колонии в Кирово-Чепецке подозревается в получении взятки
Кировчане 58 раз расплачивались фальшивыми купюрами
15 кировских выпускников сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов
Кирово-Чепецкий филиал «УРАЛХИМа» продемонстрировал рост объема производства в первом полугодии
У администрации Подосиновского района появится кроссовер за 1,3 миллиона
Дистанционные мошенники оформили кредит на пенсионерку из Кирова
Жителя Кирово-Чепецкого района подозревают в убийстве своей жены
За выходные дни на водоемах Кировской области утонуло три человека
Коронавирус в Кирове: за сутки заразились еще 58 человек
В центре Слободского столкнулись две легковушки
В Кирове целый день будет лить дождь: прогноз погоды на 20 июля:
Кировский общественник займется реконструкцией неоготической водонапорной башни в Слободском
Коронавирус в Кирове: всего четыре человека выписаны из инфекционных госпиталей
Уникальный экспонат Кировского областного краеведческого музея отправляется «на покой»
В Кирове завершились поиски 72-летнего дезориентированного пенсионера
Облачно, но тепло: погода в Кирове на 19 июля
В аварии в центре Кирова пострадали четыре человека
Кировские росгвардейцы задержали агрессивного нетрезвого водителя
Этнографический зал в Кировском краеведческом музее обновится
Коронавирус в Кирове: больше выписанных, чем заболевших
В Кирове пройдут публичные слушания по новому генплану развития города
Погода в Кирове на 18 июля: ожидается дождь
В лагере, где произошла вспышка коронавируса, смену закончат досрочно
Кировская прокуратура провела проверку в доме, где 2 июля взорвался газ
Организации, которые перекапывают улицы, призвали к порядку
В шести районах Кировской области нет зараженных коронавирусом