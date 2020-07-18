Чтобы не горело ясно: как заботятся о вашей безопасности сотрудники кировского пожнадзора

18 июля в России отмечается День создания органов государственного пожарного надзора (ГПН). В 2020 году ведомству исполняется 93 года.

ГПН – важная часть федеральной противопожарной службы. Его основная задача - обеспечить пожарную безопасность и защиту на подконтрольных ведомству объектах.

Помимо этого, органы ГПН оказывают государственные услуги:

- лицензируют деятельность в области пожарной безопасности;

- согласовывают специальные технические условия на объекты, в отношении которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности;

- регистрируют заключения по результатам независимой оценки пожарного риска;

- принимают и учитывают уведомления о начале выпуска пожарно-технической продукции;

- предоставляют информацию о присвоенной объекту защиты категории риска;

регистрируют декларации пожарной безопасности.

ГЛАВНОЕ - ПРОФИЛАКТИКА

Роль ГПН в последние годы изменилась. Вместо массовых надзорных проверок ведомство стало больше проводить профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.

Переход службы на риск-ориентированный подход позволил отменить сплошные проверки в отношении объектов низкой категории риска. Благодаря этому изменились задачи ведомства: сейчас инспекторы больше внимания уделяют консультациям и обучению хозяйствующих субъектов, а не выявлению нарушений и выписке административных штрафов.

Плановые проверки инспекторы ГПН проводят со специальным перечнем вопросов, что позволяет хозяевам объектов подготовиться, заранее устранив все недочеты. Фото: предоставлено МЧС по Кировской области

Плановые проверки инспекторы ГПН проводят со специальным перечнем вопросов, что позволяет хозяевам объектов подготовиться, заранее устранив все недочеты. Благодаря этому доля оштрафованных сократилась на 70%, а количество предупреждений, напротив, выросло в три раза - до 65%. Штрафы бизнесменам снизились с 450 тысяч до 150 тысяч рублей.

Проверки на объектах проходят согласно планам, которые есть на сайтах Генпрокуратуры РФ и ГУ МЧС РФ. Периодичность прихода инспекторов пожнадзора зависит от степени риска, к которой отнесен объект:

- чрезвычайно высокий риск - раз в год;

- высокий - раз в два года;

- значительный - раз в три года;

- средний - не более раза в пять лет;

- умеренный - не более раза в шесть лет.

На объектах с низким риском плановые проверки не проводят.

Руководителей заранее уведомляют о том, что скоро к ним приедет инспектор. Сотрудник пожнадзора обязан предъявить удостоверение и распоряжение о проведении проверки. Причем ревизовать объект должен лишь тот человек, который указан в этом документе.

Когда проверка закончена, инспектор готовит специальный акт в двух экземплярах. Если на объекте выявляют нарушения, на руководителя составляют протокол и выдают предписание об их устранении. А для того, чтобы узнать, как их исполнили, проводятся проверки уже внеплановые.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К БЕДЕ

Ошибок и нарушений на предприятиях, к сожалению, достаточно много. Инспекторы перечислили самые типовые (и иногда самые опасные):

- пути эвакуации и аварийные выходы завалены или в них невозможно пройти;

- механизмы самозакрывания дверей в эвакуационных лестничных клетках и коридорах неисправны;

- электрооборудование неисправно или не имеет соответствующего сертификата;

- автоматические системы обнаружения пожара и оповещения людей неисправны или плохо обслуживаются;

- в пожароопасных помещениях нет противопожарных дверей;

- пожароопасные помещения отделены преградами с недостаточной огнестойкостью;

- на объекте недостаточно первичных средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных рукавов и стволов в пожарных кранах);

- пожарные лестницы и ограждения кровли плохо содержатся и обслуживаются;

- пожарной технике невозможно проехать и подъехать к месту защиты.

Сейчас в ГПН Кировской области работают 177 человек. В каждом местном гарнизоне пожохраны круглосуточно дежурит оперативная группа. Если поступает сообщение о пожаре, взрыве, ДТП и прочих происшествиях, инспекторы действуют по алгоритму:

- выезд на место опергруппы с дознавателями;

- сбор информации, установление обстоятельств ЧП;

- опрос очевидцев, осмотр места происшествия;

- забираются вещдоки и другие предметы, имеющие отношение к ЧП.

После проводится юридическая оценка происшествия и его квалификация на наличие признаков преступления. При необходимости дознаватели имеют при себе переносную экспертно-криминалистическую лабораторию.

С дачниками и жителями сельской местности проводят беседы и раздают памятки. Фото: предоставлено МЧС по Кировской области

Лучших сотрудников ведомства регулярно поощряют и награждают. В системе МЧС каждый год проводят фестиваль по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». Номинаций всего две - можно стать лучшим сотрудником подразделений надзорной деятельности или лучшим дознавателем. Конкурс проводят в три этапа: региональный, в рамках федерального округа и заключительный. Так, в 2019 году в областных соревнованиях лучшими стали старший дознаватель Максим Осколков и старший инспектор Михаил Синько, который на конкурсе ПФО занял четвертое место.

Сотрудники ГПН регулярно организуют консультации, инструктажи и тренировки для руководства и персонала проверяемых организаций. На объектах, где находится очень много людей, проводят тренировки по эвакуации из зданий. Причем по-серьезному - с демонстрацией работы огнетушителей и пожарных рукавов.

Сотрудники пожнадзора проводят тренировки с демонстрацией работы огнетушителей и пожарных рукавов. Фото: предоставлено МЧС по Кировской области

С населением же работают по-другому: проводят беседы и раздают памятки. Особое внимание уделяется детям. В школах в начале учебного года обычно проходят уроки безопасности. Кроме того, в образовательных учреждениях также регулярно проводят тренировки по эвакуации детей.

В образовательных учреждениях также регулярно проводят тренировки по эвакуации детей. Фото: предоставлено МЧС по Кировской области

НЕ ВЕРЬТЕ ЛЖЕИНСПЕКТОРАМ

Разумеется, на деятельности ведомства пытаются спекулировать, как и на многих других. В последнее время в регионе участились случаи мошенничества. Предположим, вы - руководитель небольшой коммерческой организации. Вам звонит неизвестный, представляется кем-то из руководящего состава кировского МЧС и сообщают: «У вас скоро пройдет проверка пожарной безопасности, и если что-то найдем, то - штраф или остановка деятельности. Но за небольшую плату мы готовы решить этот вопрос».

Другой вид мошенничества, старый, как мир - попытка продать автономные пожарные извещатели. Эти злоумышленники ходят по квартирам, навязывая свой товар, причем обещая сделать хорошую скидку и продать приборчик в разы дешевле, чем на рынках. На самом деле приобретать такие вещи нужно только в специализированных магазинах. Не берите подобные приборы с рук!

ГУ МЧС по Кировской области просит жителей региона быть бдительными, не идти на сделку с преступниками и ни в коем случае не пытаться заплатить им. Сотрудники ведомства не имеют права брать деньги с граждан.

На протяжении последних лет обстановка с пожарами в Кировской области остается стабильной. И это, прежде всего, результат высококвалифицированной работы сотрудников Государственного пожарного надзора.

Редакция газеты «Комсомольская правда» - Киров» желает сотрудникам пожарного надзора спокойных дежурств без экстренных вызовов, благополучия и здоровья!