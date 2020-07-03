Сотрудник Госавтоинспекции: честный, принципиальный и доброжелательный

Сегодня, 3 июля, Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД России отмечает 84 года со дня своего образования. Транспортная инфраструктура Кировской области динамично развивается, появляются новые магистрали, трассы и дороги. Но на протяжении многих лет суть службы Госавтоинпекции остается неизменной - обеспечение безопасности дорожного движения. Самым весомым показателем этой работы является снижение аварийности, за которым стоят спасенные жизни людей.

Служба сотрудника Госавтоинспекции требует проявления лучших качеств - честности и принципиальности, доброжелательности и мужества, компетентности и самоотверженности. Такими чертами личности обладает ветеран ГАИ Михаил Иванович Меншиков. Он посвятил долгие годы работе в ГИБДД, и выйдя на заслуженный отдых, Михаил Иванович без дела не остался. Последние 20 лет он возглавляет Совет ветеранов, удивляя даже молодых сотрудников энергией, напором, умением выполнить массу дел и провести много мероприятий.

«МОЛОДЫЕ, В МИЛИЦИЮ!»

Завод, армия, завод - так началась биография Михаила Меншикова. Решительный, быстрый, не меняющий своих решений, он не боялся ничего нового. Если, что задумал, на попятную не шел. Бросили в конце 60-х годов клич по городу: «Молодые, в милицию!», Меншиков не стал задумываться. К тому же сам начальник ГАИ города Анатолий Степанович Веркин приметил его на улице: «Парень, не хочешь ли к нам?». Уже на другой день Михаил Иванович вышел на службу.

Карьерные ступени Михаил Меншиков преодолевал благодаря личным заслугам и безупречной работе: инспектор ДПС, помощник дежурного ГАИ, инспектор по пропаганде и агитации безопасности дорожного движения, госавтоинспектор Октябрьского района, а потом и областного ГАИ. Окончив академию МВД СССР, Михаил Меншиков стал начальником регистрационно-экзаменационного отдела. Интересно, что все, кто с 1986 по 1991 год хотел получить водительские права проходили через его отдел.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЛА ВТОРОЙ СЕМЬЕЙ

Выйдя на заслуженный отдых, Михаил Иванович возглавил совет ветеранов ГИБДД. Его рабочий день начинается в 7 утра. Дел невпроворот. Кого-то поздравить, кого-то навестить в больнице, кого-то из членов совета ветеранов направить в школу или техникум на беседу с ребятами. Некоторые, правда, обижаются, что не сам Михаил Иванович зашел домой или в госпиталь. Но везде успеть невозможно.

Михаил Иванович возглавил совет ветеранов ГИБДД. Фото: ГИБДД по Кировской области

Для ветеранов организация стала второй семьей, где реально помогают, поддерживают и не дают тосковать. Праздники, летняя и зимняя рыбалки, соревнования, посещение мемориалов в День пожилых людей и День Победы, возложение цветов к обелискам и могилам и дружеские встречи с песнями и танцами - это не разовые, а постоянные мероприятия.

Молодые сотрудники Госавтоинспекции тоже в поле зрения энергичного председателя: порой их приходится журить, наставлять, одним словом, опыт жизненный передавать. А недавно такую активную деятельность Михаила Ивановича по достоинству оценили в Российском совете ветеранов МВД. Он единственный в области награжден министерской медалью «За активную работу по патриотическому воспитанию».

В 2009 году по инициативе Михаила Ивановича и поддержке руководства областной Госавтоинспекции был открыт музей истории ГАИ. Председатель Совета ветеранов здесь частый гость. Проводимые с ним экскурсии всегда проходят интересно не только в залах и в кабинетах, но и в учебном центре с курсантами - будущими инспекторами ДПС.

Коллектив газеты «Комсомольская правда» - Киров» от всей души поздравляет Михаила Ивановича и всех сотрудников ГИБДД с 84-летием Госавтоинспекции МВД России. Желаем вам здоровья, благополучия и успехов во всех делах!

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