2020-07-02T00:45:18+03:00
Общество

Кировстат назвал шесть районов области с самыми плохими дорогами

Появилась статистика о состоянии дорожной сети в регионе
Анна КРЮКОВА
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В шести районах доля дорог, не отвечающих требованиям, превысила 90%. Фото: pixabay.comВ шести районах доля дорог, не отвечающих требованиям, превысила 90%. Фото: pixabay.com
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По информации на конец прошлого года протяженность дорог общего пользования в области составила 24 838 километров. Основа дорожной сети - муниципальные (местные) дороги, а именно - 86,5%.

БОЛЕЕ 50% - ГРУНТОВКИ

Как уточнили в Кировстате, 10 500 километров местных дорог области обладают твердым покрытием, 4 804 километра - гравийным и щебеночным. Остальные дороги (более 50%) - грунтовые. Значит, в межсезонье и в непогоду проехать по ним крайне сложно.

Муниципальные дороги с твердым покрытием составляют 48,9% всех местных дорог области. По данному показателю в рейтинге РФ наша область находится на 53 месте. Из 14 регионов ПФО - на девятом месте.

79,9% ДОРОГ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАТИВАМ

На конец 2019 года 79,9% муниципальных дорог не соответствовали нормативным требованиям. В сравнительно хорошем состоянии находятся дороги в Вятских Полянах, Кирово-Чепецке, Кирове, Слободском, а также в Юрьянском и Опаринском районах.

Самые плохие дороги выявили в Омутнинском, Мурашинском, Богородском, Даровском, Зуевском и Афанасьевском районах, где доля дорог, не отвечающих требованиям, превысила 90%.

Из 567 мостов на местных дорогах девять находятся в аварийном состоянии, еще 17 - в предаварийном состоянии.

Напомним, что в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в области планируют отремонтировать 135 километров. Работы проведут и на региональных дорогах, и на дорогах Кировской городской агломерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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