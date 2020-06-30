«Один за всех и все за одного»: как работает служба охраны в исправительных учреждениях Кирова

Есть в уголовно-исполнительной системе такая профессия - сотрудник службы охраны. Эти отважные люди обеспечивают изоляцию заключенных в СИЗО, не позволяя ни им выбраться наружу, ни кому-то извне помочь им это сделать. Они должны быть готовы к стрессам и нагрузкам, обладать хорошими интеллектуальными и физическими данными, и, как ни странно, хорошей памятью. А самое главное - они должны быть бдительны и неподкупны. Доверять только словам и глазам нельзя - нужно обязательно проверять всех входящих и выходящих, что называется, по полной программе.

Эта профессия - далеко не самая сложная и опасная. Однако женщины в ней - редкость. «Комсомолка» пообщалась с сотрудницей службы охраны в СИЗО при областном УФСИН в преддверии ее профессионального праздника.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА СЛУЖБЕ

Датой основания службы охраны УИС считается 30 июня 1994 года - этому подразделению исполняется 26 лет. Из них наша героиня, Анжелика Сырчина, проработала в своей должности целых двадцать.

- Почему решили работать в такой профессии, достаточно сложной для женщины и опасной?

- Погоны всегда хотела носить, потому что среди родственников и знакомых много людей, которые служат в системе исполнения наказаний, - объясняет наша героиня. - Отец тоже работал в этой системе, в учреждении К-231. Я детство и юность провела в поселке Лесной Верхнекамского района, поэтому немного работу представляла. Но когда пришла на службу в 2000 году в СИЗО-2, естественно, многое надо было еще узнать.

- Почему именно в службу охраны?

- Когда я только пришла, это была единая служба охраны и надзора. А в 2002 году произошло разделение. И, видимо, нас, как более подготовленных сотрудников, передали в отдел охраны.

Сейчас наша героиня дежурит на КПП. Пройти через него и попасть на территорию СИЗО совсем непросто.

- У нас установлена система идентификации личности по биометрическим данным, - рассказывает Анжелика. - Ее все проходят. Человек подает документ, я сравниваю его с посетителем, заношу данные и говорю «посмотрите туда» - что-то вроде зеркала с видеокамерой. Получаю фотографию, потом, когда человек обратно выходит, у меня на экране должна такая же фотография выйти. Все это делается для того, чтобы не допустить побега или подмены личности на другую. Если система обнаружит несовпадение, необходимо провести определенные действия.

Однако не компьютером единым! Ведь бывают же в системе сбои. В таких случаях проводят дактилоскопию - сверяют отпечатки пальцев.

- Если система дает сбой и не может разглядеть лицо, то на мониторе появляется сообщение: не совпадает, сделайте дополнительную проверку. Вот тогда проходящий прикладывает палец. Все данные сотрудников учреждения есть в базе. Все совпадает - отлично, можно идти. Для осужденных такую же процедуру проводят.

- Проще ли работать с техническими нововведениями?

- У нас все делается для того, чтобы служба проходила более качественно, - делится сотрудница службы охраны. - Ну и требований стало больше. Число пытающихся пронести на объект запрещенные предметы тоже увеличивается. Ведь, если что-то маленькое положить в карман, предмет не разглядеть. Сим-карта, флешка для телефона, сами телефоны, наркотики…

ОБЫСК И ДОСМОТР

- Как проходит ваш типичный день?

- Приходящие люди должны при себе иметь соответствующие документы, образцы которых есть в документации поста, - начинает рассказывать Анжелика. - Если это гражданские лица, то у них должен быть паспорт и выписанный пропуск. Далее - наличие запрещенных вещей: телефонов, сим-карт, колюще-режущих предметов, наркотических и взрывчатых веществ и так далее. Потом они проходят через металлообнаружитель. Если он срабатывает, приходится искать, где спрятан предмет. Обыском и досмотром занимаются специальные работники с помощью металлодетектора. Если при человеке ничего нет, то он проходит в сопровождении персонала учреждения в тот или иной кабинет или на территорию в жилую зону.

- А родственники осужденных?

- На длительное свидание заходят через меня. Когда они пишут заявление, им объясняют, что можно, что нельзя. И поэтому они проходят без запрещенного - с собой только документы, пропуск и подписанное заявление.

- А что годы службы изменилось?

- Сейчас служба существенно отличается от той, что была в 2000. Раньше заступали на вышки на 12 часов и сменялись только на обед, причем в это время еще осуществляли надзор за находящимися в камере заключенными.

- Вы же на КПП и начинали? Конкретно там что поменялось?

- Каждый год устанавливаются новые системы: обнаружения, контроля доступа, идентификации личности… Появляются металлообнаружители, металлодетекторы, видеонаблюдение - можно даже посмотреть архив записей.

- В чем сложность работы?

- Бывает, гражданские не понимают что они идут на режимную территорию, что здесь свои правила и требования, которые нужно выполнить, а они не согласны и начинают выражать свое недовольство.

ОРУЖИЕ ВСЕГДА С СОБОЙ

- Когда заступаю на свой пост КПП, я должна знать обязанности простого часового, который заступает на наблюдательную вышку, - делится Анжелика. - Чтобы в случае чего я могла его заменить. Все сотрудники должны быть взаимозаменяемы, дабы оперативно сработать в некой экстренной ситуации. С нами проводят занятия по стрельбе и боевым приемам борьбы. Раньше ходили с пистолетом, сейчас, меньше года назад, перешли на автомат Калашникова.

На посту сотрудник службы охраны должен всегда быть с оружием. Фото: УФСИН России по Кировской области

- В любом случае вы должны оружие иметь при себе?

- Да. Сейчас больше не вышки, а патрулирование. Научно-технический прогресс влияет на метод несения службы, - рассказывает наша героиня. - Часовых на периметре нет, и весь контроль осуществляется за счет видеонаблюдения. Однако есть человеческий фактор - за всем уследить невозможно. Но и у техники есть свои нюансы. Кошка пробежит, птица пролетит - система срабатывает. Начальник караула и резервная группа должны моментально среагировать и добраться до места, проверить, в чем причина.

- Были ли ситуации, когда приходилось стрелять в людей? Эксцессы?

- Нет. У нас и побегов нет, и проноса различных запрещенных вещей тоже сейчас практически нет. Вот пару лет назад произошел интересный случай. У одной женщины, приехавшей на длительное свидание, сто сим-карт было приклеено в подкладке сумки… И как раз-таки это тоже надо предотвращать при досмотре. Этим уже специальный отдел занимается.

- Побегов тоже не было?

- В СИЗО камерное содержание, там нереально сбежать. Везде железные двери, и сотрудник за собой, уходя, закрывает каждую. Без ключа никак не выйти. К тому же сейчас очень строго это проверяют. Везде камеры… Просто не сможешь забыть, потому что тебе тут же позвонят и скажут, что ты там допустил то или другое. По рации также постоянно все переговариваются, все на связи.

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО

- Я люблю свою работу, - бесхитростно сообщает Анжелика. - В коллективе хорошо. Мужчины не притесняют, наоборот, уважают. Женщины у нас, конечно, тоже есть, но их немного - человек шесть, включая меня. Всего, наверное, 55-56 в отделе человек. Все равно предпочтение отдается мужчинам. Я не против - поставьте меня на периметр! Но есть какие-то правила, что женщин туда нельзя ставить. Разве что в женских колониях.

- А за что вы ее любите?

- Как сказал Маяковский: «Радуюсь я: это мой труд вливается в труд моей республики!», - смеется Анжелика. - А еще, конечно, за то, что изменения идут не только в службе, но и самом учреждении. Сейчас начальство старается сплотить коллективы всех служб. Совместные выходы в театр, культурные мероприятия, спортивные… И у него это получается. Ведь если коллектив сплочен, то и на работу как на праздник, и день легче будет проходить. Один за всех и все за одного.

Коллектив газеты «Комсомольская правда» - Киров» поздравляет всех сотрудников службы охраны УИС с профессиональным праздником! Желаем вам спокойной службы без происшествий, успехов в работе, счастья и благополучия!