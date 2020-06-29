«Не ставим ничего выше семейных ценностей»: супруги, прожившие 38 лет вместе, рассказали об опыте воспитания детей

Будущие супруги Вера и Владимир Лысковы познакомились, когда были студентами. С тех пор они прожили в браке уже 38 лет. Кировчане воспитали двоих детей и в 2014 году получили общественную награду - медаль «За любовь и верность». Редакция попросила супругов поделиться своим опытом воспитания детей и рассказать, в чем же залог счастливой семейной жизни.

«МЫ ВСЕГДА НАХОДИЛИСЬ РЯДОМ С ДЕТЬМИ»

Вера Ивановна и Владимир Геннадьевич после школы отправились поступать в Пермский институт культуры. Там молодые люди и познакомились - учились в одной группе по специальности «Театральная режиссура». Во время обучения пара сыграла свадьбу, затем, получив дипломы, молодожены три года отработали по распределению.

- Правда окончили институт мы уже в Хабаровске, - пояснила Вера Лыскова. - Туда переехал наш любимый педагог Сорвин Виктор Викторович. И мы, узнав эту новость, сели на поезд и уехали вслед за ним. После окончания института работали в Приморском крае. За это время муж успел сходить в армию, отслужил в войсках ВДВ. Потом мы вернулись в родную Вятку, где долгие годы и живем в Костино.

С тех пор Владимир Геннадьевич в течение 25 лет был режиссером на ГТРК «Вятка». Затем перешел на работу в «Городской клуб ветеранов». Вера Ивановна же стала психологом. Профессии она посвятила уже более 26 лет.

- У нас всегда было много работы, и дома мы почти не бывали, - поделилась воспоминаниями Вера Ивановна. - Но, невзирая на это, мы всегда находились рядом с детьми. Дело в том, что в свое время мой супруг организовал музыкальную группу «Антибиотик», в которую вошли наши дети. А я благодаря настоянию директора Центра социальной психологической помощи Нины Николевны Ершовой создала волонтерский отряд, который позднее стал Кировской областной общественной организацией «Перспектива». «Антибиотик» постоянно ездил с нами в составе волонтеров по всей области.

Сейчас у детей четы Лысковых уже свои семьи. Старший сын Станислав стал менеджером, а младшая дочь Елена долгое время работала журналистом.

Вера Ивановна и Владимир Геннадьевич поженились, когда учились в институте. Фото: предоставлено героем публикации

ПРИНЦИП ПЕРВЫЙ. БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СЕМЕЙНЫМ ЦЕННОСТЯМ

По словам Веры Ивановны, в течение всей жизни ее муж не ставил что-либо выше семейных ценностей, в чем супруга и дети старались его поддерживать.

- Помню, что после окончания университета мы сначала планировали остаться в Перми, а не ехать на Дальний Восток. Работу мы нашли, но вот жить было негде. Нам подсказали, что неженатым дают общежитие. Мол, вы разведитесь фиктивно, и мы дадим вам два места. И я спросила у мужа: «Володь, раз такие обстоятельства, может нам и правда стоит развестись?» На что он мне ответил: «Нет, Вера, такими вещами не шутят».

Как отмечает кировчанка, Владимиру Геннадьевичу было на кого равняться. Его родители Геннадий Ильич и Руфина Васильевна прожили вместе 53 года.

- Мне очень повезло со свекровью, кстати, ей 25 июня исполнилось 90 лет, - поделилась Вера Лыскова. - Когда мы вернулись в Киров, Руфина Васильевна ушла на пенсию и стала помогать нам воспитывать детей. И когда мы с мужем решили получать второе образование, она также всегда приезжала к нам из Зуевки и брала на себя все домашние хлопоты.

25 июня Руфине Васильевне исполнилось 90 лет. Фото: предоставлено героем публикации

Всю жизнь помогала своим детям и внукам и мама Геннадия Ильча - Лукерья Платоновна.

- Бабушка Лукерья Платоновна умерла, когда Лена и Стас были еще совсем маленькими. Но она сумела привнести в нашу семью такую атмосферу, которая питает нас до сих пор. Мы по-прежнему выходим из каких-то кризисных моментов, вспоминая ее шутки.

ПРИНЦИП ВТОРОЙ. СВОБОДА = САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Вера Ивановна выросла в многодетной семье. Папа Иван Николаевич был простым рабочим, но умел создавать своими руками удивительные вещи. К примеру, мог сам собрать автомобиль или моторную лодку. Мама Валентина Александровна была воспитателем в детском саду.

- Мои родители всегда доверяли нам и старались дать свободу выбора. Я даже не помню таких моментов, когда меня воспитывали и говорили, что хорошо, а что плохо. И я старалась этот принцип донести и до своих детей, ведь если нет свободы, значит и нет ответственности. Человек должен учиться принимать решение сам.

ПРИНЦИП ТРЕТИЙ. БЫТЬ ПРИМЕРОМ

Супруги Лысковы всегда придерживались мнения, что папа - это первый мужчина в жизни девочки. То, как он ведет себя по отношению к жене и дочери, насколько девочка понимает его и прислушивается к нему, настолько хорошо либо плохо у нее будут складываться взаимоотношения с другими мужчинами и мужем в будущем. Взаимоотношения мамы с сыном в свою очередь скажутся на том, как в будущем мужчина будет взаимодействовать с женщинами.

- Папа у нас в этом плане молодец, - поделилась мама двоих детей. - На 8 Марта вне зависимости от возраста дочки Володя всегда приносил букет и мне, и Леночке. Стас также взял пример с папы. Так что, правильно говорят, что дочка слушает папу, а смотрит на маму и подражает ей. Сын наоборот слушает маму, а пример берет с папы.

В семье Лысковых дети всегда берут пример с родителей, а родители не боятся обратиться за советом к детям. Фото: предоставлено героем публикации

ПРИНЦИП ЧЕТВЕРТЫЙ. У ДЕТЕЙ ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ

Вера Лыскова отмечает, что у детей есть чему поучиться и «если хватит ума к этому приглядеться, жизнь становится успешнее».

- Дети всегда мудрее своих родителей, это дано им от природы, - отмечает Вера Ивановна. - Важно обращаться к ним за советами. Когда я училась на психолога, мои дети были подростками. И когда какая-то ситуация мне была непонятна, я приходила к дочери и спрашивала: «Лена, а почему вот так?» И она могла доходчиво объяснить мне, почему подросток ведет себя именно так. Стас же всегда помогает нам разобраться с компьютером.

ПРИНЦИП ПЯТЫЙ. «ВМЕСТЕ И В ПРАЗДНИКИ, И В БУДНИ»

В семье Лысковых принято всегда приходить на помощь в трудную минуту. Так, если кому-то срочно нужно сдать курсовую, к делу подключается мама. Если Вере Ивановне требуется помощь, связанная с музыкой - выручают дети и муж. Но члены семьи всегда старались не только скрасить будни друг друга, но и организовать интересный совместный отдых.

- Все праздники мы также проводили и проводим вместе, родители и дети всегда за одним столом. Так что мы рядом и в будни, и праздники, и это здорово, это и есть семья. Мы надеемся, что у наших детей будут такие же замечательные и крепкие семьи, и жизнь не заставит их отказываться от самых важных ценностей.